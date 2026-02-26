Nuestra Señora del Pilar (Soria)

Se ha incorporado un aula de convivencia para ayudar a los alumnos a resolver conflictos y mejorar el comportamiento, orientada a educar y reconducir en vez de castigar.

El centro destaca por su enfoque en idiomas, tecnologías de la información, lectura y metodologías, logrando un 100% de aprobados en las pruebas de acceso a la universidad (PAU).

El colegio Nuestra Señora del Pilar de Soria es el único centro de la provincia que ofrece formación educativa desde bebés hasta segundo de Bachillerato.

El colegio Nuestra Señora del Pilar, cuya titularidad corresponde a los Padres Escolapios de la Provincia de Emaús, es el único centro de la provincia de Soria que ofrece a las familias la posibilidad de que sus hijos entren a formar parte de la Comunidad Educativa siendo bebés y abandonen el colegio tras finalizar segundo de Bachillerato. Ello se debe a que cuenta con los dos ciclos de Infantil, Primaria, Secundaria y Bachillerato.

Los pilares fundamentales en los que se asienta la formación de los alumnos son: los idiomas, las tecnologías de la información y la comunicación, la lectura y las metodologías. Los resultados obtenidos en las pruebas externas que se vienen realizando, como es el caso de la PAU -en cuyas convocatorias tanto ordinaria como extraordinaria ha aprobado el 100% de los alumnos-, corroboran la fundamentación pedagógica del proyecto educativo.

Este año, como novedad, el centro participa en el programa Código Escuela 4.0. El mismo pretende articular una respuesta integral, a través de la capacitación y actualización del profesorado, mediante acciones formativas concretas que incluyan el acompañamiento docente dentro del aula por parte de los mentores tecnológicos de la Consejería de Educación de Castilla y León. Los catorce profesores que participan en este programa, pertenecientes a todas las etapas educativas, se han marcado dos objetivos fundamentales a lo largo de este curso escolar: mejorar las competencias digitales del alumnado, especialmente las referidas al pensamiento computacional y a la programación, y la elaboración de recursos educativos digitales que serán presentados trimestralmente al resto del profesorado.

También se ha incorporado un aula de convivencia: un espacio, dentro del centro educativo, pensado para ayudar a los alumnos a resolver conflictos y mejorar su comportamiento. El objetivo para el que se ha creado busca educar, reparar y reconducir, no castigar. Parten de la idea de que es mejor prevenir antes que intervenir, pero, cuando ya han aparecido los problemas, el claustro de profesores debe disponer de distintos recursos que le ayuden a gestionar el aula y a reconducir la situación de la mejor manera posible.

Tipo: Concertado, religioso y mixto.

Formación: Primer y segundo ciclo de Educación Infantil, Primaria, Secundaria y Bachillerato y un programa propio de Bachillerato de Innovación

Alumnos: 763

Profesores: 52