Qué debes comer (y qué no) en un buffet libre asiático, según un chino que vive en España: "Hay que tener cuidado"

Los buffets libres son una oda al exceso sin (casi) límites, un delirio abrumador para aquellos que comen más por los ojos que por la boca. Este tipo de restaurantes, también conocidos como 'all you can eat', tienen raíces en varias tradiciones, aunque sus orígenes más reconocidos proceden de la cultura escandinava, especialmente de Suecia, con los smörgåsbord del siglo XV.

Este concepto se desarrolló y popularizó sobre todo en Estados Unidos durante el siglo XX y, actualmente, podemos encontrarlo por casi todo el mundo, adaptado a diferentes tipos de cocinas y culturas gastronómicas: en hoteles, cruceros, restaurantes...

Un tipo de buffet libre bastante popular en España es el asiático, habitualmente a precios asequibles y con una oferta de las recetas 'occidentalizadas' que más gustan en nuestro país: pollo al limón, arroz tres delicias, sushi, rollitos de primavera, tallarines con verduras, pan de gambas... No obstante, muchas veces vamos 'a ciegas' a estos lugares, cogiendo un poco (demasiado) de todo por gula y sin saber muy bien qué es lo que más nos conviene.

Por esta razón, el tiktoker conocido en redes como @chickenpapi ha querido arrojar algo de luz sobre cuáles son los alimentos más recomendados en este tipo de restaurantes. Este influencer se llama Lin y es de origen chino, aunque vive en España, por ello conoce bien cuáles son las mejores y peores opciones en estos buffets libres asiáticos.

Los platos que no hay que comer en un buffet libre asiático

El creador de contenido, con más de un millón de seguidores, ha compartido un vídeo donde cuenta qué platos merecen realmente la pena en un buffet libre chino: "Os voy a dar una masterclass", ha anunciado en esta publicación, que cuenta ya con más de cien mil reproducciones.

Lin ha ido al grano, sin rodeos: "El arroz, los fideos y las patatas son una mierda", ha sentenciado. Desde su punto de vista, "es barato, fácil de hacer, y te llena demasiado". Por otra parte, reconoce que "el sushi y la carne no están mal", aunque ha criticado las recetas hechas a base de rebozados porque es probable que contengan "demasiada sal".

Entonces, ¿qué debemos elegir?

Según este joven, el objetivo principal de visitar un buffet libre "no es disfrutar de la comida, sino recuperar la inversión". Por ello, lo primero que debemos hacer es "coger un buen plato de mariscos". Por lo que respecta a las carnes o los rebozados, Lin ha señalado que "hay que tener cuidado": "Está muy salado, llena mucho y no es muy caro". Así pues, sugiere coger sólo una pequeña cantidad para dejar hueco a otros alimentos mejores.

Después de haber consumido los primeros platos, lo siguiente que hay que hacer es descansar "15 minutos", ir al baño, y empezar "con la segunda ronda". Finalmente, en cuanto al postre, @chickenpapi recomienda a sus seguidores escoger una fruta como el lichi, ya que es muy difícil de conseguir (aunque aquí en España no tenga mucha fama). También podemos consumir algunos profiteroles, pues, a su parecer, son una de las opciones más deliciosas que se ofrecen en la carta de estos buffets asiáticos.