El Colegio Internacional SEK-Alborán es el único colegio de la provincia de Almería autorizado para impartir el continuo de los tres programas del Bachillerato Internacional (IB). Cuenta con la prestigiosa acreditación NEASC (New England Association of Schools and Colleges) que permite a sus graduados de Bachillerato conseguir el High School Diploma norteamericano, un valor añadido para acceder a una universidad estadounidense. Además, revalida cada año los mejores resultados de la provincia en la PEvAU en la fase general y un 100% de aprobados en el Programa del Diploma del IB el pasado curso, con excelentes resultados, con una media de 39,2 sobre 45 puntos, calificación que supera en 7 puntos a la media mundial.