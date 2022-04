Colegio Internacional SEK-Cataluya (Barcelona)

Tipo: Privado

Formación: Educación Infantil, Primaria, Secundaria y Bachillerato.

Alumnos: 965

Profesores: 103

El Colegio Internacional SEK-Catalunya es el único colegio de Cataluña autorizado para impartir tres programas del Bachillerato Internacional (IB) y, desde este curso, la prestigiosa acreditación NEASC (New England Association of Schools and Colleges) permitirá a sus graduados de Bachillerato conseguir el High School Diploma norteamericano, un valor añadido para acceder a una universidad estadounidense. Cuenta con una residencia internacional masculina y femenina con instalaciones modernas y perfectamente equipadas.

SEK-Catalunya ofrece a sus alumnos, desde los 4 meses hasta los 18 años, una educación personalizada, integral y abierta al mundo, en un entorno natural privilegiado en el que se desarrollan actividades vinculadas a la metodología educativa del Programa Duke of Edinburgh Award.

En el colegio convive una comunidad educativa de 37 nacionalidades diferentes, y combina los programas internacionales con el currículum nacional, otorga una gran importancia al aprendizaje del inglés y ofrece la posibilidad de realizar intercambios en colegios del grupo educativo en Francia (SEK-Les Alpes) e Irlanda (SEK-Dublin). Es considerado el mejor colegio IB de Cataluña, 9º mejor colegio de España y 41º mejor de Europa según el ranking internacional IB Schools.

Con el objetivo principal de asegurar un proceso de aprendizaje continuo y de calidad, los Colegios SEK aseguran la docencia en modalidad remota. Desde el año 2015, la Institución Educativa SEK cuenta con un espacio digital personalizado MySEK que permite a los alumnos y profesores estudiar, solos o de forma colaborativa, en cualquier momento y desde cualquier lugar.

El colegio imparte una enseñanza trilingüe que progresivamente aseguran en todas las etapas educativas con un 70% de las asignaturas en inglés y el resto en castellano y catalán. En Bachillerato pueden optar por cursar el Programa de Diploma de manera bilingüe o totalmente en inglés, además del Bachillerato nacional.

SEK-Catalunya ha obtenido el 100% de aprobados en los últimos once años en la EvAU, y logra cada año excelentes resultados en la Prueba de Diploma del IB.

SEK-Catalunya dispone de múltiples instalaciones deportivas, y forma parte del programa SEK International Sports Academy, por el que los alumnos pueden compaginar los entrenamientos y la práctica del deporte de alto rendimiento con sus estudios. El colegio se ha incorporado en este último curso a ISTA (International Schools Theatre Association) y su Escuela de Música está vinculada a Trinity College London.

Sigue los temas que te interesan