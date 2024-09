Las impactantes declaraciones de David Beckham sobre su documental de Netflix con un Emmy: "No puedo mentir"

David Beckham mostró su faceta más personal en la serie documental Beckham, estrenada en Netflix hace casi un año. Una producción de la plataforma en la que también aparece su esposa, Victoria Beckham, y que tuvo una gran repercusión entre sus seguidores.

El documental hace un recorrido por la carrera deportiva de Beckham, su figura como icono de estilo y su familia. La producción de Netflix recibió grandes elogios de la crítica tras su estreno. Además, acaba de hacerse con un Premio Emmy a Mejor Serie Documental o Programa de No Ficción.

Pese al éxito de la docuserie de cuatro episodios, Beckham ha confesado que tuvo muchas dudas a la hora de aceptar formar parte del proyecto, pero consideró que era el "momento adecuado" para celebrar sus 25 años de boda con la excantante de las Spice Girls y el décimo aniversario de su retirada del fútbol profesional.

En una conferencia de la Sociedad Real de Televisión en Londres este martes, el exfutbolista ha admitido que no disfrutó del proceso de grabación, ya que fue "muy difícil" y estuvo "muy incómodo".

"No puedo mentir. Me preocupó, me puso nervioso y puso nerviosa a Victoria. Por mucho que la gente crea que sabe todo sobre nosotros, en realidad no es así", señaló el exjugador de fútbol en la entrevista. "No diría que lo odié, solo que fue muy difícil. Nos encantaron los resultados, pero estábamos conversando sobre cosas de mi carrera de las que nunca antes había hablado", añadió.

La escena viral de 'Beckham'.

En su intervención en la conferencia de la Sociedad Real de Televisión en Londres, recogida por EFE, Beckham hizo mención a su esposa Victoria, a la que calificó como "una mujer increíble" y una "persona fuerte, motivada y apasionada" que ha sabido quitarse el sambenito de 'Spice Girl' y que, tras trabajar en su negocio de moda, ahora labra el éxito que merece.

"Nadie ve realmente lo que hace ni la cantidad de trabajo que realiza. Ella está al tanto de todo: de lo que la gente viste, de todo lo que entra en su negocio, de cada pieza", señaló Beckham.

Precisamente junto a su mujer, Beckham protagonizó uno de los momentos más comentados de la serie documental. La escena viral mostraba cómo entrevistaban a Victoria y ella hablaba de la educación modesta que había recibido y cómo se había criado. Sin embargo, David intervino en escena y dijo: "Di la verdad".

El director del documental, Fisher Stevens, señaló que programaron la entrevista con Victoria cuando David estaba supuestamente fuera de casa para que pudiera ser libre de decir lo que quisiera. Sin embargo, luego él apareció y el cineasta se enfadó "bastante". No obstante, después "resultó ser brillante", admitió.

Victoria Beckham, protagonista de un documental

Tras el éxito del documental sobre Beckham, Netflix anunció el pasado mes de agosto una nueva docuserie sobre su esposa, producida por la productora de su marido, Studio 99, y que estará centrado en su faceta como diseñadora de moda y su parte más familiar y humana.

"Desde que se convirtió en una figura conocida en los años 90, Victoria Beckham ha sido una de las mujeres más reconocidas del mundo. Ahora Beckham está en camino de construir un imperio de la moda y sus fans podrán ver la historia detrás de todo esto", anunció la plataforma en un comunicado.

Sin título ni fecha de publicación aún, Netflix ha dado inicio a la producción del documental que está producido ejecutivamente por Nicola Howson, quien también participó en la anterior docuserie del exfutbolista del Manchester United.

El nuevo documental de Netflix acerca a la audiencia a una de las familias más célebres del mundo. "Con acceso exclusivo a Victoria, su familia y sus allegados, la serie explora su época en el centro de atención mundial", reza el escrito.