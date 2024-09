Edmundo denuncia que fue "coaccionado" por Delcy y su hermano en la embajada española para que "acatara" su resultado

Edmundo González fue "coaccionado, chantajeado y presionado" durante "horas muy tensas" en la residencia del embajador español en Caracas. Así lo ha denunciado el líder de la oposición democrática de Venezuela, en un comunicado en vídeo difundido en la tarde de este miércoles, desde Madrid.

La grabación ha sido realizada después de que el régimen de Nicolás Maduro difundiera la existencia de un documento firmado por González "acatando" el resultado anunciado por el chavismo.

Fueron Delcy Rodríguez, vicepresidenta de la República, sancionada por la Unión Europea, y Jorge Rodríguez, su hermano y presidente de la llamada Asamblea Nacional, designada por el régimen, los que entraron en la residencia del embajador, Ramón Santos. Allí se refugiaba Edmundo González desde hacía un par de días, tras permanecer más de un mes a cobijo de la embajada de Países Bajos.

#Comunicado a los venezolanos para informarles toda la verdad de lo que ocurrió con mi salida de Venezuela pic.twitter.com/SULvChfo9n — Edmundo González (@EdmundoGU) September 18, 2024

Allí, en las instalaciones soberanas de España en Caracas, fue donde fue coaccionado, el presidente electo venezolano, según su relato.

A raíz de esta información, el Partido Popular denuncia que el Gobierno de Pedro Sánchez ha sido "cómplice" de la dictadura de Nicolás Maduro al permitir que se "coaccione y chantajee" al líder democrático venezolano en suelo diplomático español.

El vicesecretario de Relaciones Institucionales, Esteban González Pons, y la diputada Cayetana Álvarez de Toledo, así o han expresado en sus redes sociales.

Para ellos, no es casualidad que todo esto ocurra en la víspera de la votación en la Eurocámara para reconocer a Edmundo González como "legítimo ganador de las elecciones".

Los socialistas europeos se niegan a aceptarlo como "presidente electo", dado que la delegación española ha impuesto su posición.

Este jueves, Edmundo González tenía previsto estar en el Parlamento Europeo, en Estrasburgo, para seguir la votación en la que la Eurocámara prevé reconocerle como "ganador de las elecciones presidenciales del 28 de julio" en Venezuela.

Así se llama a sí mismo el líder venezolano por primera vez, en el vídeo publicado en su cuenta de la red social X. "Como presidente electo de millones y millones de venezolanos que votaron por un cambio, la democracia y la paz, no me van a callar", proclama el exdiplomático.

"Jamás los voy a traicionar, y esto lo saben todas y cada una de las personas con las que he hablado hasta hoy", añade.

La carta firmada por Edmundo tras las presiones de Delcy Rodríguez y su hermano.

González llegó a España, tras pedir asilo en la embajada española en Caracas, el pasado 8 de septiembre. Entonces, el ministro de Exteriores español, José Manuel Albares, negó que hubiese habido "cualquier tipo de negociación política" con el régimen de Maduro para facilitar su salida. Pero se desconocía este pasaje, desvelado ahora tras la difusión de una copia (sin firmar) del texto que él habría rubricado "para permitir" su salida del país.

"En otras palabras, o firmaba o me atenía a las consecuencias", explica el candidato opositor. Edmundo González no sólo se autoproclama "presidente electo", también promete que "no le van a callar", rechaza el documento "por vicio de consentimiento", y confirma que va "a cumplir el mandato de los millones y millones de venezolanos" que lo votaron.

Por eso, y ante las presiones sufridas en la sede diplomática española en Caracas, decidió seguir la lucha desde el exterior. "En esos momentos, consideré que podría ser más útil libre que encerrado e imposibilitado de cumplir las tareas que me encomendó el soberano", concluye en el vídeo.