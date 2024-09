Pedro J., en La Hora del Suscriptor: "Con el 'plan Sánchez' habrá menos información relevante"

El presidente ejecutivo y director de EL ESPAÑOL, Pedro J. Ramírez, ha arrancado este miércoles la nueva temporada de La Hora del Suscriptor, el foro mensual de encuentro entre suscriptores y periodistas de este diario para explorar a fondo la actualidad y responder a las dudas de los lectores.

En esta nueva edición, conducida por Puri Beltrán, y prologada por el subdirector Arturo Criado, el diálogo se ha prolongado durante más de una hora y se han abordado los temas que están marcando esta semana la actualidad informativa, ocupada, entre otros, por el Plan de Acción por la Democracia del Gobierno de Pedro Sánchez, el conflicto en Oriente Próximo o el silencio de José Luis Rodríguez Zapatero ante la crisis de Venezuela.

El llamado plan de regeneración del Gobierno, a juicio de Pedro J. Ramírez, ataca principalmente el derecho a la información. "El que los ciudadanos reciban información relevante, fruto del trabajo profesional de los periodistas, para que los primeros tengan elementos de juicio para tomar sus decisiones en un país desarrollado, eso es lo que está amenazado", ha lamentado el periodista.

Y ha puesto varios ejemplos: al aumentar el tipo de castigos para la protección del honor, habrá menos posibilidades de que se investiguen las conexiones personales en una trama de corrupción en la que estén implicados ministros o familiares de altos cargos; al ampliar el derecho de rectificación, pueden bloquearnos a los periódicos porque cada opinión puede conllevar un escrito de rectificación; si se regula el derecho al secreto profesional, tendremos menos información confidencial porque habrá menos fuentes y por tanto menos información relevante para los ciudadanos; si se aumenta la discrecionalidad del Gobierno central para dar dinero público a la prensa amiga, habrá menos medios independientes y con menos recursos, etc.

En cualquier forma, Pedro J. no cree que el plan se pueda ejecutar porque el Ejecutivo "no tiene fuerza para ello", es decir, no cuenta con los apoyos parlamentarios suficientes, "afortunadamente".

"¿Qué ganan PNV o Junts votando sí a estas medidas?", se ha preguntado. Para estos dos grupos, y también para otros como ERC o Bildu, lo importante es mantener a un Sánchez "moribundo", pero no muerto. ya que al primero "le sacas lo que sea". "Cuanto más débil es un Gobierno, más capacidad tienen los grupos de presión para obtener privilegios y ventajas", ha añadido.

Asimismo, el director de EL ESPAÑOL ha tachado de "disparate" la reforma de la ley que plantea el Gobierno para establecer la obligación de celebrar debates electorales. ¿Por qué lo propusieron? Los dirigentes políticos "viven en su burbuja, que tiene mucho de paranoica, y no hay que olvidar el origen" de todo este paquete de medidas, ha recordado: el periodo de reflexión de cinco días que se tomó Sánchez para decidir si seguía al frente de la presidencia del Gobierno.