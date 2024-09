Este es el sorprendente trabajo que había solicitado Risto Mejide antes de saltar a la fama en la televisión

Risto Mejide es conocido por su extensa carrera en el mundo de la televisión y de la publicidad, entre muchos otros ámbitos. Sin embargo, en la emisión de este jueves de Todo es Mentira ha confesado una faceta que ninguno de los colaboradores esperaba.

"Lo he dicho alguna vez, pero no lo he dicho en este programa", ha anunciado. Al parecer, en ese momento el periodista estaba intentando conseguir un nuevo empleo:"Yo intenté enrolarme en el CNI antes de salir por la tele".

"Estaba en paro, buscaba trabajo. En el periódico había un anuncio diciendo que el Centro Nacional de Inteligencia buscaba a gente que supiera hablar chino". Confiesa que la palabra que utilizaban no era la de "agentes".

'Todo es Mentira' Mediaset España

"Yo envié el currículum y me olvidé totalmente", ha confesado el periodista en medio de la emisión. Con el tiempo, comenzó a trabajar en una agencia y no volvió a reparar en este hecho.

Sin embargo, ocurrió algo que le dejó perplejo. "Recibo un día una carta sin membrete, que me habían puesto directamente en el buzón. Esto me 'acojonó' bastante", ha confesado. En ella, le daban las gracias por la candidatura y le informaban de que estaba en su base de datos.

Tal y como ha explicado Mejide, unos años más tarde recibió una llamada misteriosa desde un número oculto. Se estaban poniendo en contacto con él para informarle de que podía comenzar las pruebas de acceso para formar parte de este cuerpo de inteligencia. Esto ocurrió cuando solamente quedaban dos días para su debut televisivo.

En dicha conversación, le preguntan por su nombre y comienzan a explicarle la naturaleza de la misma. Su interlocutor solamente le dijo que se llamaba José Manuel. Explica que las pruebas duran meses, que involucran test psicotécnicos y pruebas físicas, entre otras cosas. Además, durante ese periodo no es posible utilizar el móvil.

Como ya conoce el público, se decantó por la pequeña pantalla. El motivo de esto fue la nómina que iba a recibir por parte de este organismo: "Al menos, en mi caso, cuando pregunté por el sueldo y me lo dijeron y dije 'yo me voy a la tele'".

Por tanto, durante un tiempo existió la posibilidad de que Risto Mejide no se hubiera convertido en una de las estrellas de la televisión nacional. En cambio, habría trabajado para los servicios secretos y su vida sería totalmente distinta.

Un 007 real

Esta sorprendente revelación ha tenido lugar mientras entrevistaba a Jaime Rocha, quien trabajó para el Centro Nacional de Inteligencia durante nada menos de 28 años. El programa ha contado con él para hablar sobre las explosiones de walkie-talkies en Líbano y la posible intervención del Mossad.

El propio Rocha también reaccionó ante esta noticia. "Pero te rechazaron", añadió entre risas. "Habrían hecho bien", le respondió. Los propios colaboradores no daban crédito a lo que estaban escuchando, ya que su jefe podría haber sido espía.