El bonito gesto de Risto Mejide con Mateo, el niño asesinado en Mocejón, en su vuelta a 'Todo es mentira'

Las cadenas de televisión poco a poco empiezan a recuperar a sus rostros titulares después de sus vacaciones de verano. Si este domingo 18 Josep Pedrerol se reincorporó a El Chiringuito, el turno este lunes ha sido para Risto Mejide, que ha vuelto a ponerse al frente de Todo es mentira en Cuatro.

El presentador ha regresado tirando de su particular humor y avisando de que estas dos próximas semanas son una especie de pretemporada, pues la temporada arrancará oficialmente el próximo lunes 2 de septiembre. Un curso en el que su nueva productora, Vodevil TV, tomará las riendas del formato de actualidad que antes llevaba La Fábrica de la Tele.

"Ay, a ver... Yo es que no me acuerdo cómo se hacía esto. Os lo digo. Tened paciencia conmigo. Es mi primer día tras las vacaciones", decía justificando sus posibles errores. Mejide, además, se ha mostrado muy agradecido a Pablo González Batista, el encargado de pilotar el espacio cuando Risto ha estado ausente, así como a todos los colaboradores que han pasado por la mesa.

Pero, antes de entrar en materia y repasar todos los temas de la escaleta, el publicista ha querido tener un bonito gesto en homenaje a Mateo, el pequeño de 11 años que fue asesinado este domingo en Mocejón, Toledo. Un suceso que ha conmocionado a todo el país y que, como es lógico, monopoliza los magacines de actualidad.

"Enseguida vamos con todos esos temas, pero antes me vais a permitir que haga un pequeño inciso porque no forma parte de los contenidos de este programa. No es la temática que usualmente tratamos", ha empezado diciendo Risto muy serio mirando a cámara explicando que la temática de Todo es mentira viraba más hacia la política.

"En este caso creo que es relevante e importante atender a una cosa tan terrible como la que ha ocurrido en Mocejón", ha proseguido diciendo. "Con vuestro permiso y el de todo el equipo, no podemos hacer otra cosa que dedicarle este programa a sus familiares. Un beso Mateo allí donde estés".

"Esperamos que se haga justicia", ha rematado Risto, padre de dos hijos -Julio y Roma-. El presentador, por cierto, pronto estrenará la nueva temporada de Got Talent en Telecinco, cuyas grabaciones hicieron que se ausentara en el tramo final del curso anterior. A Mejide le acompañarán en el jurado Tamara Falcó, Paula Echevarría y Florentino Fernández. Santi Millán volverá a ser el maestro de ceremonias del formato de Fremantle.