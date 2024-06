Risto Mejide: "Detesto que me pregunten si queda talento para sorprender, ¿acaso se lo preguntan al Real Madrid?"

Si hay un formato que esté más que consolidado y sea sinónimo de éxito en Telecinco, ese es Got Talent. Junto con Supervivientes, es uno de los programas que más alegrías le continúa dando cada edición a Mediaset España. Este año, con la marcha de Edurne y la llegada de Tamara Falcó, Risto Mejide se erige como el miembro del jurado más veterano del espacio producido por Fremantle. Con fama de exigente, el barcelonés no duda en decir que, tras tantas temporadas, sigue habiendo artistas que le siguen sorprendiendo.

En plenas grabaciones de la décima edición en el teatro Apolo de Madrid, en pleno corazón de la capital española, el publicista ha tenido un breve encuentro con los medios de comunicación, entre los que estaba BLUPER. El también presentador de Todo es mentira y Viajando con Chester reivindica el poder que tiene el talent show que conduce Santi Millán a la hora de seguir atrapando tanto a la audiencia como a él y al resto de jueces.

“Hay una pregunta que espero que no me hagáis más”, expresa indignado el barcelonés durante el encuentro. “Es aquella que la que me interpelan si todavía queda talento para sorprenderme. Ese tipo de cuestiones no se las hacen nunca al Real Madrid, que cada año continúa teniendo fichajes muy interesantes. Pues esto es lo mismo, sólo que a nivel artístico”, defiende.

¿Todavía hay margen para sorprenderte? No sé si capacidad es la palabra. Este programa tiene la habilidad extraordinaria de sorprender a cualquiera. Me gusta definir a Got Talent como una manera de tomarle el pulso al talento mundial. Eso sí, espero que no me volváis a preguntar sobre si queda talento tras tantas ediciones. Esas cosas no se las dicen al Real Madrid y, cada año, tiene fichajes más que interesantes. Aquí sucede igual, sólo que en materia artística. Sin embargo, hay disciplinas que se repiten cada año. Quizás, en esas, sea más complicado sorprender, ¿no? Me remito a lo de antes. Para el fútbol es igual, no cambian las reglas.

Tanto en España como en las ediciones de Got Talent en otras partes del mundo han proyectado a muchos artistas, ¿cierto? Este es el tema y creo que se habla poco de ello. Me gustaría que hubiera más titulares sobre ello en los medios. [Aparecer en Got Talent] supone una oportunidad laboral para ellos. Es un cambio brutal para ellos. Y ya no te digo si llegan a la final. Hemos tenido casos de algunos artistas que han acabado teniendo un espectáculo fijo en Las Vegas y nadie habla de eso. Hay gente a la que le ha cambiado la vida este programa. "Got Talent' sigue proyectando e impulsando carreras de artistas en todo el mundo" También ha habido casos, en otros programas, que los aspirantes eran rechazados y luego han logrado amplias carreras. A Rosalía le ocurrió después de tener un 'no' en Tú sí que vales. Por supuesto. También están los casos de gente muy buena que puede hacerlo mal, sea por nervios o porque ha tenido un mal día o que hayan elegido un tema o un número que no les encajase. Hay muchos motivos. No dices que 'no' a un artista, sino a la actuación que presenta. Esto es muy importante recalcarlo. Juzgamos lo que hemos visto en el escenario. Quizás el artista sea extraordinario, pero no nos ha convencido lo que nos ha mostrado sobre las tablas. Florentino Fernández, Paula Echevarría, Santi Millán, Tamara Falcó y Risto Mejide en el photocall de la décima edición de 'Got Talent'. Gtres

¿Existe alguna disciplina que te haya cansado? Llevo 18 años como jurado, desde que me senté en Operación Triunfo por primera vez. Y me sigo sorprendiendo. Sigo teniendo momentos en el que ‘¡madre mía!’ Me siento privilegiado de ver algo así en primera fila. Sí, es cierto que hay veces que lo que pasa es que cuando has visto tantos números, pues hay algunos que te parecen repetitivos. Pero eso no significa que dejen de sorprenderme. 'Got Talent' sigue teniendo la capacidad de sorprender a cualquier, incluso a mí mismo ¿Hay algún 'no' que hayas dado y te hayas arrepentido después? Sí, seguramente. Pero para esto están mis compañeros, que siempre suelen decir que sí. Es algo que nos habrá pasado a todos en algún momento.

¿Cómo llevas el papel de ser, a priori, el más exigente y el hueso más duro de roer? Lo que pasa es que llama más la atención, mediáticamente, cuando digo que no. Soy de dar muchos síes, pero no destacan tanto como los noes. Pero también se han publicado noticias de cuando te has emocionado o has dicho que sí. Se rompe también con esa sensación de que eres de hielo, ¿no? En televisión me habéis visto reír y llorar. Me habéis visto con todas las emociones posibles, como también enfadarme o discutir. En Todo es mentira, me veis reírme todos los días. No creo que sea alguien de hielo y es algo que se puede ver en cada jornada. "No soy de hielo, me habéis visto también reírme, emocionarme y hasta llorar en televisión"