Tamara Falcó ya ejerce de jurado en 'Got Talent': "Le comento a Íñigo Onieva las cosas increíbles que veo"

Tamara Falcó ya sabe lo que es ser jurado en Got Talent. La socialité está en plenas grabaciones del exitoso talent show de Telecinco, cuya décima temporada volverá a tener el teatro Apolo de Madrid como escenario de las pruebas y los pases a semifinales. Convertido en uno de los formatos más estables y consolidados de Telecinco, la diseñadora revela cómo está viviendo esta experiencia y cómo la han recibido sus compañeros.

“Había tortas por entrar en Got Talent tras saberse que Edurne lo dejaba. Fue mi representante la que me preguntó si me haría ilusión participar en este proyecto y no lo dudé. Pero sí, había un montón de personas interesadas en convertirse en jueces del programa. Me siento muy afortunada de estar aquí”, comparte la marquesa de Griñón en un encuentro con la prensa en el que estuvo presente BLUPER.

La socialité considera que puede aportar su “visión particular” a la hora de valorar a los artistas que se suben al escenario. “He visto talentos de todo tipo, incluso algunos que nunca hubiera imaginado que podían existir. Ha habido gente cuyo don era el de hacer chasquidos. Hay personas de todo tipo y aspirantes que sorprenden un montón. Ha habido mucho talento español, pero también de otras partes del mundo”, comenta.

Falcó confiesa ser una amante de los números circenses y los pasos de danza. “Me encanta el circo, los números de baile. Estoy descubriendo tantas cosas, está siendo muy bonito. Sólo puedo recalcar en lo afortunada e ilusionada que me siento”, prosigue, revelando que no duda en compartir con su marido, Íñigo Onieva, las pruebas más impactantes.

“Llego a casa y le comento a Íñigo las cosas increíbles que veo. Le digo: ‘es que no te lo vas a creer’. Lo que pasa es que suelo llegar tarde, a las 23:30 de la noche, y claro, a esas horas es un poco más complicado. Pero sí, es que hay momentos alucinantes, como un japonés que vino e hizo una prueba que me dejó perpleja”, señala, admitiendo que, de momento, no ha querido replicar ninguna de las pruebas que ha visto.

Además, la aristócrata confiesa haber encajado rápidamente con sus otros compañeros de jurado. Eso sí, admite que tuvo ciertos prejuicios con Risto Mejide. “Me han aceptado todos súper bien. Confieso que todo el mundo me metía miedo con Risto”, comenta entre risas. “No había tenido ocasión de coincidir con él. Con Paula [Echevarría] había estado en algún evento, con Flo estuve en MasterChef”, explica.

“Dado que no había estado nunca antes con él, pues venía expectante. Pero Risto me ha caído fenomenal. Es un señor inteligentísimo. Me llevo muy bien con él. Aunque es verdad que tiene una gran tendencia a dar muchos noes”, añade también con una sonrisa cómplice.

Aunque sus compañeros han comentado que ella también ha dado bastantes noes, la socialité comparte que ya valora positivamente el hecho de que alguien tenga el valor de subirse al escenario para mostrar su talento. “Ya ponerse sobre las tablas tiene su aquel. Me enternece ver a personitas subiéndose y mostrando lo que hacen frente a las cámaras”, expone, refiriéndose a los concursantes infantiles.

Sobre las negativas, Falcó recuerda que la propia filosofía del formato producido por Fremantle busca que todo sea constructivo. “Lo que me explicaron los directores del programa es que necesito argumentar mi no. Tiene que servir como crítica constructiva”, comenta, reconociendo que “a veces” se ha sentido mal rechazando una candidatura.

A la vez, la diseñadora admite que empatiza mucho con los aspirantes, dado que ella ha tenido que enfrentarse al juicio de jurados en otros formatos, como pasó con MasterChef Celebrity. De la misma forma, la socialité ve en un no la posibilidad de mejorar. “Recuerdo la biografía de distintas personas. Por ejemplo, le dijeron a Uma Thurman que nunca podría ser actriz o a Cindy Crawford que no servía para modelo por tener un lunar en el rostro. A la misma Rosalía le dijeron que no [en Tú sí que vales] y mirad dónde está ahora”, comparte.

“No es tanto sobre si la gente es válida o no. Nosotros nos podemos equivocar también. Por eso, es importante que todo sea constructivo. Muchas veces, un comentario en ese sentido te ayuda a mejorar”, comparte, siendo también consciente de que van a surgir inevitables comparaciones con Edurne.

“Mis compañeros me hicieron esa pregunta el primer día. Edurne es fantástica y una gran profesional. Yo no he venido a competir contra ella. Yo soy yo y ella ha sido ella como juez. Ambas somos distintas. Como sucede con el resto del jurado, cada uno tiene su propio criterio”, defiende. Sobre un talento que le gustaría tener, la marquesa de Griñón admite que le hubiera gustado cantar. “Se ha quedado en el gen Iglesias”, expresa.

Tamara Falcó va a ser una de las pocas figuras en televisión que vaya a poder verse a la vez en programas de dos cadenas distintas, dado que su fichaje por Got Talent no va a impedir que siga siendo colaboradora de El Hormiguero. “Tengo que salir de aquí volando porque luego tengo que estar en el otro plató. Pero no ha habido problema alguno. Lo único, me toca coordinar agenda, pero nada más”, señala.