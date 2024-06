La confesión amorosa de Tamara Falcó sobre su infancia: "Me gustaba mi primo"

Este jueves, 6 de junio, El hormiguero ofreció su habitual tertulia con Cristina Pardo, Tamara Falcó, Nuria Roca y Juan del Val. Tras abordar los principales asuntos políticos de la semana, Pablo Motos quiso cerrar la semana dejando a la audiencia con una sonrisa en la boca.

Lo hizo a partir de un viral de TikTok que dio pie a que los colaboradores hablaran de sus experiencias amorosas en la infancia. En los últimos días, se ha esparcido por esta red social el vídeo de un joven que enseñaba a sus seguidores los apuntes de Física de su padre.

La sorpresa del fragmento es que este chico se dio cuenta de que, en ellos, estaba escrito el nombre de su madre por todos lados, "Belén". "¡Ohh!", exclamaron los tertulianos de Antena 3. "¿Vosotros tenéis este tipo de historias?", quiso saber Pablo Motos.

Roca reconocía que eso de llenar carpetas y libretas con el nombre del chico que te gusta "lo hemos hecho todas". Justo después, Falcó iba un paso más allá y explicaba que una profesora aireó la identidad del compañero de clase que le gustaba en esa época.

"A mí una vez me pillaron una cartita que estaba mandando a una amiga. La pilló la profesora y la leyó en alto. En la carta, me pregunta mi amiga: '¿Quién te gusta?'. Y, claro, pues lo ponía. Fue horrible", recordó la marquesa de Griñón.

Tamara Falcó, colaboradora de 'El hormiguero' Atresmedia Televisión

Las risas no quedaban ahí. Falcó señaló que, en otra ocasión, le atrajo un familiar: "¡Ah, bueno! Y cuando me gustó uno que resultó ser mi- primo". "Atención, Pablo, pide tiempo a Antena 3", bromeó una de las hormigas, pues parecía que la cosa iba para largo.

Tamara se apresuró a aclarar: "Pero un primo muy lejano". Luego, comenzó a hablar de la virtudes del chico: "Era el más listo de la clase. A mí me tenía embelesada. Le dije a mi madre: 'Ay, mami, qué guapo'. Y ella: 'Ese no, que es tu primo'".

"Qué sorpresa en ese momento, ¿no? Porque cuando te dice que es tu primo, ¿se te va el amor? ¿No, verdad?", se preguntó Pablo. Sin embargo, al parecer, no fue nada traumático para la hija de Isabel Preysler: "Esto ya me venía de largo. También me había querido casar con mis hermanos". "Tienes una puntería...", agregó el conductor del formato de 7yAcción.