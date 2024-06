Adiós a Países Bajos: no volverá a a Eurovisión salvo que se lleven a cabo "ajustes estructurales"

La organización pública neerlandesa de televisión AVROTROS condicionó este jueves la participación de Países Bajos el próximo año en Eurovisión a la puesta en marcha de “ajustes estructurales” en el festival, y denunció como “innecesaria y desproporcionada” la descalificación este año del artista neerlandés Joost Klein.



AVROTROS, la emisora pública detrás de la participación de Países Bajos en Eurovisión, advirtió de que se necesitan hacer “ajustes estructurales” en el festival para que este “vuelva a centrarse en los artistas y el mensaje musical”, y que hasta que no se hagan los cambios solicitados, mantendrá “en evaluación” la posibilidad neerlandesa de participar.



La organización subrayó que la investigación sobre el incidente que llevó a la descalificación del artista neerlandés Joost Klein “aún está pendiente en la fiscalía sueca”. Y lamentó no poder compartir los detalles, las circunstancias y la resolución de este incidente mientras el caso continúe bajo investigación “porque esto podría influir en la misma”.

“Podemos decir que, basándonos en la información que teníamos entonces y tenemos ahora, seguimos creyendo que la descalificación fue innecesaria y desproporcionada”, denunció AVROTROS.



Además, el organizador neerlandés recibió, como otros países participantes, una solicitud de la Unión Europea de Radiodifusión (UER) para participar en una investigación sobre lo ocurrido. “Hemos decidido cooperar con esto, pero con las reservas necesarias”, contestó AVROTROS.

Una investigación más amplia

“Se necesita una investigación más amplia, profunda y verdaderamente independiente para abordar problemas estructurales. Una agencia de investigación reconocida e independiente debería investigar los métodos de trabajo de la organización en Malmö y la UER, y el papel y mandato del Grupo de Referencia (comité de países participantes), las reglas/procedimientos y opciones de apelación en caso de quejas”, detalló.



La organización también cree necesario investigar “la presión aumentada sobre artistas y delegaciones en el período previo y durante el festival” en su edición de este año en Malmö.



“Eurovisión fue fundado para conectar países y pueblos a través de la música y fomentar la hermandad mutua. Esto debería ser el punto de partida para los organizadores y todos los países participantes”, señaló AVROTROS, antes de dejar en el aire la participación de Países Bajos en la edición del próximo año.



Joost Klein fue descalificado en la semifinal en representación de Países Bajos y no se le permitió actuar con su canción Europapa después de que un miembro del equipo del festival presentara una denuncia por un incidente detrás del escenario.



Según la emisora AVROTROS, el artista habría hecho "un gesto amenazante" hacia la mujer, porque ella lo estaba grabando sin su consentimiento, pero la UER subrayó que tiene una política de tolerancia cero hacia estos comportamientos y que Klein no podía continuar hacia la final del festival.