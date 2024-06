Kiko Jiménez reacciona en ‘Supervivientes’ al saber que Sofía Suescun irá al ‘All Star’ con su ex Logan Sampedro

Este jueves, Supervivientes vivió una gala emocionante, en la que Aurah Ruiz decía adiós a su sueño de conseguir el premio final del concurso. También hubo pruebas de recompensa y nominaciones en Honduras, y en el plató de España, Jorge Javier Vázquez recibía a Kiko Jiménez.

El andaluz, antaño colaborador de Sálvame, se reencontraba ante las cámaras con su novia, Sofía Suescun. No hacía tanto que se habían visto por última vez: ella viajó a la isla para darle una sorpresa, y estuvieron juntos lo suficiente como para incluso llegar a intimar. Kiko hasta dijo delante de las cámaras que se quería casar con ella. Pero esa futura boda tendrá, de momento, que esperar.

Kiko estaba desconcertado con su vuelta a la realidad cuando Jorge Javier le dio una noticia que le acabó de noquear. “Tenemos que comunicarte algo que tiene que ver con una persona muy importante en tu vida”, le advertía el presentador catalán. Como Vázquez se hacía el misterioso, Kiko no paraba de preguntar en bucle que qué pasaba.

Tras varias bromas, pusieron el vídeo en el que Sofía Suescun es confirmada como la primera concursante de Supervivientes: All Stars. Un reality que él no tendría que saber siquiera que se estaba poniendo en marcha, y por ello vivió una gran sorpresa. Besó a Sofía, no sin antes llevarse las manos a la cabeza.

“No puede haber un All Stars sin una de las principales estrellas de Supervivientes”, aseguraba Kiko ante este fichaje. “Estoy superorgulloso y sé que lo va a dar todo”, le decía entonces a la hija de Maite Galdeano, que ganó su edición en 2018.

Más allá de la felicitación, el presentador quiso contarle algún dato adicional sobre esta temporada de antiguos concursantes: “También va Logan Sampedro”. Si le contaba esto era porque Sofía y Logan coincidieron en su temporada en el reality en Honduras, hace ya seis años, y allí tuvieron un pequeño romance. “Es buen concursante, dio juego”, contestó Kiko, reaccionando así al saber que su novia se va a Honduras con su ex ahora que él ha vuelto a España.

Un 21% de cuota

Supervivientes hizo anoche un gran dato, siguiendo la línea que ha marcado en el presente curso televisivo. Anotó un 20% de cuota de pantalla con 1.442.000 y 3.573.000 espectadores únicos. Eso sí, hay que recordar que el programa solo cuenta los datos una vez que acaba El Hormiguero, pues el primer bloque se emite con el título de Supervivientes Expres. El programa de Pablo Motos anoche marcó, en concreto, un 14,9% con 1,7 millones de espectadores, lo que le convirtió en el espacio de entretenimiento más visto.