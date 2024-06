Adiós a Laura Matamoros: su durísima carta en la que rompe su relación con 'Supervivientes'

El presente curso televisivo arrancó con un proyecto jugoso para Laura Matamoros. La hija de Kiko Matamoros, que se ha labrado una importante carrera como creadora de contenido en redes sociales, se convertía en colaboradora de Vamos a ver. En el programa matinal de Telecinco llevaba a cabo una sección dedicada a las tendencias, ofreciendo trucos de maquilla y vestuario.

Y el pasado marzo, daba un paso más allá en la relación con Mediaset convirtiéndose, de nuevo, en concursante de Supervivientes. Un reality en el que se dejó la piel en el pasado, hasta el punto de que fue finalista en 2017, aquella edición que ganó el difunto José Luis Losa.

Sin embargo, esta nueva experiencia en Supervivientes ha resultado agridulce para la influencer. Las peleas con los compañeros y sus dardos constantes hacia Makoke no dejaron una buena imagen de ella. Y el programa también tuvo con ella un trato particular, como el día que le pusieron imágenes de sus compañeros burlándose de ella, mientras estaba en el hospital por una caída.

Todo ello ha provocado que Laura haya tomado una decisión: la de hacer una pausa en su trabajo en televisión. Necesita “desconectar”, asegura Matamoros,

“Nadie dijo que este camino fuera a ser fácil, y yo lo sabía. Pero, he dado lo mejor de mí y también lo peor”, ha comenzado a escribir Laura en un post en Instagram. “Durante este tiempo y trayectoria en Superviventes he aprendido una vez más que superarme a mí misma, es una cuestión de actitud” apunta también. Y entonces es cuando anuncia que va a “desconectar” por su propio bien.

En referencia a Supervivientes, Laura ha criticado que haya tratos diferentes con los compañeros, aunque sin llegar a decir nombres: “Desde casa veo a ciertas personas actuar y seguir con ciertas actitudes que no corresponden al proceso de supervivencia, por eso, me pienso muy mucho mi trayectoria y lo que se ha visto de mí”, reflexiona.

Imagen del IG de 'Laura Matamoros'.

No quiere quitarse culpas, pero apunta a una “falta de información” para los espectadores que provocan que no se entiendan algunos contenidos, “para bien o para mal”. “Creo que he hecho un concurso bastante mejor de lo que se ha podido ver y esta es mi perspectiva desde mi corazón”, apostilla.

"No depende de nosotros"

“Creo que deberíamos hacer una pequeña reflexión y dejar que Supervivientes tenga un camino natural y un ganador justo. Muchas veces el complacer se nos da la vuelta, y nos confiamos. Pero no depende de nosotros…”, afirma.

“Necesito desconectar y volver a mí, mi vida y mi tranquilidad. Paz mental”, anunciaba Laura a continuación, definiéndose como una mujer “luchadora, positiva y sobre todo emocional. Alegre y energía pura”.

“He aprendido de mí y de mis compañeros, de mis errores, pero tampoco puedo pretender llevar la mochila permanentemente cargada con responsabilidades que en muchas ocasiones no han dependido ni dependen de mí”, finaliza. Así, da a entender que, de momento, no volveremos a verla en el programa de Joaquín Prat, ni en Supervivientes, ni en ningún otro formato de televisión.