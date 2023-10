Laura Matamoros confirma su separación de Benji Aparicio en ‘Vamos a ver’: “Me falta novio”

Laura Matamoros acudió este lunes al programa Vamos a ver de Telecinco para llevar a cabo su habitual sección, dedicada a las tendencias y a trucos de maquillaje y vestuario. Por la fecha en la que nos encontramos, dedicó su bloque a la festividad de Halloween, y así, enseñó cómo hacerse un maquillaje sencillo y efectista de calavera, así como un adorno floral.

Acompañada de Adriana Dorronsoro, más tarde, la hija de Kiko Matamoros realizó una sencilla receta: un hojaldre relleno de crema de cacao con forma de araña. Eso sí, su desempeño en directo dejó bastante que desear, y así, invitó a todo el mundo a que se pasase por sus redes sociales para aprender mejor cómo realizar el plato dulce.

Mientras se veía el vídeo de sus redes, Joaquín Prat preguntaba si esa era ella. “Claro que soy yo. Si he recibido clases de cocina, si es que me encanta”, reconocía Matamoros. “”Madre mía, cuántas cosas hace esta mujer: golf, boxeo, clases de cocina...”, enumeraba Joaquín, que estaba fuera de plano. “Hago de todo, soy una chica supercompleta. Ahora me falta novio”, le respondía la colaboradora, que confirmaba así que ahora mismo su corazón está libre. Y, aprovechando, Adriana Dorronsoro decía que ella también está abierta al amor. Tras ser preguntada si “hay casting abierto” para ser su pareja y si “hay pretendientes”, Laura respondía tajante: “Ni uno”.

De esta manera, Laura Matamoros ha confirmado lo que ya avanzó la revista Semana, y es su ruptura con Benji Aparicio, el padre de sus dos hijos, Matías y Benjamín. Ambos mantuvieron una relación, rompieron, y más tarde se reconciliaron, en junio de 2021. Desde que saltase la noticia, ninguno de los dos se había pronunciado al respecto, hasta ahora, que Laura ha dejado claro que tiene abiertas las puertas para encontrar un nuevo amor.

En un primer momento, podría dar la sensación de que Laura ha cometido un desliz al anunciar alegremente que busca pareja. Sin embargo, no ha intentado tapar sus palabras, ni tampoco se ha cerrado en banda a responder las preguntas que al respecto le realizaron sus compañeros.

