Laura Matamoros grita '¡Makoke a la calle!' antes de saltar desde el helicóptero y la aludida se rompe en plató

Supervivientes: Conexión Honduras tuvo como momentos álgidos los saltos desde el helicóptero de Laura Matamoros y Kiko Jiménez. Tal y como adelantó en exclusiva BLUPER, ambos se convirtieron en concursantes sorpresa del reality de Telecinco. Ambos vuelven a Honduras, después de su participación en 2017.

Laura Madrueño explicó a la audiencia que la hija de Kiko Matamoros y el novio de Sofía Suescun vivirán aislados del resto de concursantes. Lo harán en Playa Limbo, una localización que cuenta con unas condiciones muy extremas. "Contarán solo con 40 gramos de arroz por personas y día y dos latas semanales que tendrán que compartir", expresó la copresentadora este domingo.

Lo cierto es que ambos manifestaron en público el cariño que tienen al formato de supervivencia que ahora produce Cuarzo. "Me trae muchos recuerdos, lo pasé muy mal aquí y sufrí un montón", dijo un "feliz" y "nervioso" Jiménez. "Tengo muchas ganas de vivir la experiencia a tope. Quiero tener esta segunda oportunidad y exprimirla al máximo. Vengo a por todas".

También inquieta estaba Laura Matamoros. La joven, que acaba de lucir figura en la portada de la revista Women's Health, reconoció sentirse "acojonada" ante su nueva aventura. "Lo que voy a echar de menos a mis hijos no está escrito", dijo. "Vengo a disfrutar y pasármelo lo mejor que pueda. Tengo mucho miedo de no poder comunicarme con los niños".

Sin embargo, antes de tirarse al agua desde la aeronave, Laura quiso acordarse de Makoke. Consciente de que la ex de su padre estaría presente en el plató. "Sé que se muere de envidia por hacer este salto...¡Makoke a la calle!", gritó haciéndose eco de la famosa frase de Belén Esteban en GH VIP que se ha hecho viral ahora.

Lo cierto es que la aludida se desmoronó por completo y rompió a llorar. "Me lo he tomado mal, pero no por mí, porque tengo prioridades en la vida", dijo Makoke, que fue arropada por Sandra Barneda. "Das imagen de fuerte, pero te ha hecho daño", le dijo la presentadora.

Hay que recordar que el nombre de Makoke ha estado muy presente en las negociaciones de Laura Matamoros con la productora. La hija de Matamoros puso como condición que la madre de Kiko Jiménez no participara en el reality bajo ningún concepto, de acuerdo con la información que se publicó en estas mismas páginas.

Pero no todo fueron noticias positivas para Laura, pues la influencer quería a toda costa que su padre Kiko Matamoros fuese el encargado de defenderla en plató. Sin embargo, Telecinco se ha plantado y sigue negando la entrada a sus platós (por ahora) al colaborador de Sálvame.