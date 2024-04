RTVE elimina de su web la última gala de 'MasterChef' tras las críticas por el trato del jurado a una concursante

El polémico abandono de Tamara en la quinta gala de la duodécima temporada de MasterChef ha provocado una ola de indignación que ha provocado que hasta un partido político, Sumar, haya preguntado sobre el programa en el Congreso de los Diputados a la actual presidenta interina de RTVE. Tal ha sido la indignación, que la Corporación ha optado por eliminar la quinta entrega del talent culinario de su plataforma, RTVE Play, así como de sus redes sociales.

Así lo ha comunicado la propia RTVE en su perfil de Comunicación y Participación en X (anteriormente Twitter). “La Corporación ha eliminado de RTVE Play y de sus redes el último programa de MasterChef. Lamentamos la emisión de un contenido que no debió suceder. La dirección ha reforzado los controles internos para evitar episodios similares. RTVE reitera su compromiso con la salud mental”, explicaba el ente en la red social.

La polémica saltó después de que la consultora financiera de origen ruso comunicase su decisión de abandonar voluntariamente el talent culinario. Sucedió en la prueba de eliminación. A pesar de que la mujer de 31 años estaba salvada por no llevar un delantal negro, Tamara comunicaba su decisión de dejar los fogones antes de tiempo. “Hay momentos en los que he disfrutado mucho, pero hay momentos en los que me siento más y menos cómoda con la situación, la experiencia en general” explicaba.

“Aquí, entre mis compañeros, tengo claro que muchos más que yo se lo merecen. Y no me veo en la final, así que me voy. Me despido voluntariamente”, anunciaba. Sorprendidos, los miembros del jurado quisieron saber el motivo de esta marcha. “Porque no me siento a gusto. Tampoco estoy dando todo lo que me gustaría, constantemente estoy nerviosa, tensión, presión... Entiendo que es un programa. Al final todos tomamos una decisión y yo quiero tomar esta”, exponía a Pepe Rodríguez.

Una respuesta que enfureció a Jordi Cruz. Ya en la anterior gala, la rusa y el barcelonés tuvieron un fuerte encontronazo cuando confesaba públicamente que “ni loca” se dedicaría a la gastronomía y que no veía montando un restaurante ni ninguna empresa relacionada con la cocina. Llegó a decir que se había presentado sólo “por la experiencia”.

“En estos 12 años, es la declaración de intenciones más negativa que he escuchado. Estás hablando con Pepe, pero si estuvieras hablando conmigo estarías saliendo por la puerta. Me ofende lo que estás diciendo porque mucha gente ha querido entrar. [...] Creo que has respondido a lo loco, desde el enfado y sin pensar demasiado”, le expuso el chef en la cuarta gala. En la quinta, ya con el deseo de abandono dicho, Cruz explotó del todo.

Críticas de la ministra de Sanidad y la queja ha llegado al Congreso

“Pepe te está haciendo preguntas. Yo no te haría ninguna, te diría 'muy bien, chao'. Le has quitado la oportunidad a gente, claro que sí”, espetó el chef titular de ABaC de Barcelona. “Yo me siento muy frustrada y no me apetece seguir en la misma dinámica, en la que no estoy bien. Perdonadme, pero es más importante estar bien yo que decepcionaros a vosotros, con todo el cariño del mundo. Lo lamento muchísimo”, se justificaba la consultora financiera.

"Muy bien, chao", dijo contundente a continuación el chef del ABaC acercándose hasta su posición. "Su delantal. Su puerta", le dijo Cruz indicándole la salida de las cocinas, ante la perplejidad del resto de aspirantes. Una actitud que ha generado fuertes críticas, como la de la ministra de Sanidad, Mónica García, quien llegó a preguntarse si era necesaria esa actitud por parte del jurado.

“No, priorizar el bienestar emocional sobre los ritmos de vida frenéticos no es egoísmo, sino una decisión valiente. Nuestro compromiso con la salud mental implica abordar las causas que hacen que la vida duela. No queremos una sociedad dopada con cafeína y ansiolíticos”, escribía la exlíder de la oposición de la Comunidad de Madrid en su cuenta de X. De hecho, Sumar ha llegado a plantear una pregunta sobre lo sucedido en el Congreso.

'MasterChef' dio visibilidad los problemas de salud mental

Precisamente, la duodécima temporada de MasterChef ha querido visibilizar los problemas de salud mental. Lo ha hecho a través de la experiencia del exlegionario terraplanista, David, quien fue el expulsado de la gala. “Tuve una crisis a nivel mental en 2022 y ahora mismo me encuentro un poquito relevado de mis funciones”, contó galas atrás.

“Cuando necesitas un médico del pie vas al traumatólogo, y cuando necesitas un médico de la cabeza, uno va al psicólogo o al psiquiatra de una forma natural, o así debería de ser”, dijo Pepe Rodríguez con la máxima naturalidad.