Sin sorpresas en la primera semifinal de Eurovisión: las favoritas Croacia, Ucrania e Irlanda pasan el corte

El Festival de Eurovisión 2024 ya tiene a sus primeros finalistas. Hasta 15 países han buscado este martes, 7 de mayo, su billete para la gran final del sábado, que podrá seguirse en directo en La 1 de TVE a partir de las 21.00 horas. En la gala que han narrado Tony Aguilar y Julia Valera en La 2 también han participado Reino Unido y Alemania -países del Big Five- y la anfitriona, Suecia.

Serbia, Portugal, Eslovenia, Ucrania, Lituania, Finlandia, Chipre, Croacia, Irlanda y Luxemburgo -en su vuelta a Eurovisión- han sido los países más votados por el público europeo sellando así su pase a la final. Peor suerte han tenido Azerbaiyán, Australia, Polonia, Islandia y Moldavia, que se han quedado fuera a las primeras de cambio.

Tenemos que aclarar que, en las semifinales, Eurovisión no desvela la puntuación que ha obtenido cada país, y simplemente se procede a comunicar las candidaturas que pasan a la final. En esta primera cita, España no ha votado, pero lo hará el jueves en la segunda semifinal.

El primer plato fuerte de la noche ha corrido a cargo de Irlanda, que ha actuado tras Chipre, Serbia y Lituania. Bambie Thug ha venido a confirmar lo que se venía cociendo en los ensayos, y es que su tema, Doomsday Blue -la puesta en escena la firma el español Sergio Jaén- aspira a todo. Ya lo avisábamos, los últimos 30 segundos eran muy bestias.

Tras un breve impás, ha llegado el turno de Reino Unido, que llegaba a la semifinal con muchas dudas tras los ensayos pese a tener una sugerente puesta en escena. Pese a aprobar a nivel vocal, Olly Alexander, el cantante de Years & Years, ha dejado algo frío a los eurofans.

El croata Baby Lasagna, durante la primera semifinal de Eurovisión (EBU).

Sin embargo, Olly Alexander ha ido de menos a más aprobando a nivel vocal con Dizzy. A continuación, la puesta en escena del dúo formado por Alyona Alyona & Jerry Heil por Ucrania ha sido de lo más comentado de la noche, por su clara referencia a las bombas de racimo. No hay que descartarlas para el sábado.

Tras Polonia -un espanto- ha salido a escena otro de los favoritos de la edición: el extravagante Baby Lasagna con su Rim Tim Tagi Dim. Temazo de principio a fin que ha enloquecido al Malmö Arena. Una gamberrada que podría dar a Croacia su primer triunfo en toda su historia.

Isaak, representante de Alemania, deslumbra en la primera semifinal de Eurovisión con 'Always On The Run' (EBU).

Alemania, otro de los países del Big Five, ha sorprendido gratamente gracias a la potencia vocal de Isaak con Always On The Run. Islandia, Eslovenia, Finlandia - ¡qué cuadro!- y Moldavia han hecho de puente para la actuación de la anfitriona, con Marcus & Martinus y Unforgettable. Azerbaiyán, Australia, Portugal y Luxemburgo cerraban esta primera semifinal en la que también ha arrasado Benjamin Ingrosso con su interval act.

En esta primera semifinal, los espectadores han podido disfrutar de la vuelta de Chanel y su SloMo a Eurovisión dos años después de quedar tercera en Turín. La 'culpable' de que España lograra su mejor puesto en los últimos 27 años ha realizado un pase que ha puesto en pie a los 15.000 espectadores del Malmö Arena con una coreografía totalmente diferente a la que hizo historia.

Primera polémica de Eurovisión 2024

A continuación, Chanel ha cerrado el opening junto a Eleni Foureira y Eric Saade, representantes de Chipre con Fuego en 2018 y de Suecia con Popular en 2011. Ninguno de los tres artistas han conseguido levantar el Micrófono de Cristal, pero su legado eurovisivo es innegable y de ahí que los organizadores hayan pensado en ellos para inaugurar el festival. Y ojo, porque el artista sueco ha protagonizado la primera polémica tras su gesto en apoyo a Palestina al lucir un pañuelo en la muñeca.

El jueves será el turno para ver a las otras candidaturas que, a priori, parten como favoritas para conquistar el certamen. Hablamos de Suiza con Nemo; Italia con Angelina Mango y Holanda con Joost Klein. La segunda semifinal servirá para ver por primera vez en acción a Nebulossa, que actuará a modo de exhibición con Zorra. En esta ocasión, la gala sí será retransmitida en La 1 a partir de las 21.00.