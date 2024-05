Ordenan la retirada inmediata de estas famosas galletas del 'súper' en España

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (Aesan) ha emitido una alerta debido a la detección de un alérgeno en unas galletas del supermercado que no estaba declarado en el etiquetado. En concreto, se trata de unas proteínas de la leche que pueden causar reacciones alérgicas más o menos severas en la población que es sensible a este ingrediente. Las personas que, sin embargo, no tienen esta alergia no tienen riesgo por el consumo de dichas galletas.

Se trata de las galletas tipo maría de la marca Hacendado sin gluten y sin lactosa. De hecho, la propia empresa Mercadona ha anunciado en su página web que procede a la retirada de las galletas afectadas de forma preventiva. El lote afectado por esta alerta de la Aesan es el que tiene como fecha de consumo preferente el 29/05/2025. Otros datos que permiten identificar este producto afectado son que se trata de un artículo envasado en plástico, que se exhibe a temperatura ambiente y cada unidad pesa 205 gramos.

La Aesan pudo conocer este problema a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (Sciri) que trasladó la notificación de una alerta de las autoridades sanitarias de la Comunidad Valenciana. Según la información disponible, la distribución ha sido a tiendas de la cadena Mercadona. Se verificará que los productos afectados sean retirados de los canales de comercialización.

Por el momento, piden que las personas alérgicas a las proteínas de la leche que hayan podido comprar este lote se abstengan de consumirlo. Como ya se ha explicado antes, las personas que no tengan alergia a estas proteínas no tienen riesgo de reacciones alérgicas. Tampoco las personas intolerantes a la lactosa, que se trata del principal azúcar de la leche y, por lo tanto, no tiene que ver con las proteínas mencionadas. Es decir, estas galletas siguen siendo seguras para esta población.

Las alergias alimentarias se producen por una reacción adversa del sistema inmune a un determinado alimento cuando la persona sensible a dicho alimento entra en contacto con él o con otro alimento que lo contenga, generalmente al ingerirlo aunque, en los consumidores más sensibles, también al tocarlo u olerlo. En las personas con un mayor grado de sensibilidad, una reacción alérgica puede llegar a ocasionar un shock anafiláctico. La alergia a la leche puede producirse por contacto con las proteínas caseína y beta lactoglobulina.