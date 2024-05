El abuso de poder de Sánchez, en evidencia: la Junta Electoral expedienta a Tezanos y castiga a RTVE

La semana pasada, ni la denuncia del Partido Popular, ni la de Ciudadanos ni la de Esquerra llegaron a tiempo para que la Junta Electoral Central (JEC) pudiera "suspender" la entrevista de RTVE con Pedro Sánchez, el mismo lunes en el que terminaron sus "cinco días de reflexión".

Nada se podía hacer tampoco ya con esa encuesta del CIS de José Félix Tezanos. En todo caso, el abuso de poder con "utilización partidista" de las instituciones públicas que denunciaban los partidos de la oposición quedó en evidencia una semana después.

Lo cierto es que el CIS lo preside Tezanos, un militante del PSOE (que estaba en su dirección ejecutiva hasta el mismo día en que fue nombrado). Y que RTVE está ahora bajo la presidencia interina de Concepción Cascajosa, también afiliada al PSOE. "Instituciones que el PSOE ha puesto a su servicio", según fuentes de uno de los denunciantes, el PP. "Denunciamos el uso de medios públicos para interferir en los resultados electorales, y la JEC nos da la razón".

Este lunes, la JEC abría expediente sancionador contra el presidente del Centro de Investigaciones Sociológicas, atendiendo el recurso del PP que lo acusaba de "haber infringido" la ley electoral y las instrucciones de la propia Junta Electoral "de manera totalmente deliberada" con el objetivo de "vulnerar la objetividad, la transparencia y la igualdad".

La Junta incluso ordenó a RTVE, tal como informaba este periódico la semana pasada, a "compensar" al resto de partidos con una entrevista similar a la celebrada con Sánchez. Una aparición televisiva del presidente que se acordó entrada la tarde del mismo lunes, tal como explicó uno de los periodistas que la condujeron, Xabier Fortes, en su cuenta de X.

Mona no sé si serás, pero mentirosa eres un rato largo. Esa entrevista la preparamos @mcarazoseb y yo tan solo 4 horas antes de su emision en directo. De hecho supimos que entrevistaríamos al presidente ayer al medio día. Te faltan luces hasta para mentir. https://t.co/LNfK5FLXqD — Xabier Fortes (@xabierfortes) April 30, 2024

Hace unos días, fuentes de la Junta ya daban por "muy probable" que ésta fuese la decisión de los vocales de la misma: compensar con más entrevistas al resto de partidos políticos.

"Aunque las denuncias hubieran llegado a tiempo, tampoco se habría cancelado" la presencia de Sánchez en la televisión pública. "Antes de cualquier decisión, se le piden alegaciones al denunciado", en este caso, el PSOE del presidente del Gobierno.

¿Ni siquiera por la vía cautelar? "No... no sería un mal irreparable, se podría después compensar al resto de partidos".

Gamarra: "No respetan nada"

Precisamente, la secretaria general del PP señalaba este "abuso de poder" de Sánchez con las dos instituciones públicas. En conversación con este diario, Cuca Gamarra acusaba al equipo de Sánchez de "no respetar nada".

Desde el mismo día en que se convocan unas elecciones en España, el artículo 69 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General faculta a la Junta Electoral a "recabar de quien haya realizado un sondeo o encuesta publicado" toda "la información técnica complementaria que juzgue oportuno al objeto de efectuar las comprobaciones que estime necesarias".

Y la muy reciente Instrucción 1/2024, de 1 de febrero, de la Junta Electoral Central, especifica que "cuando un organismo dependiente de cualquiera de las Administraciones Públicas [...] decida realizar una encuesta que contenga preguntas

sobre intención de voto, ha de comunicarlo previamente a la Junta Electoral Central para que por esta se dé traslado a los representantes de las entidades políticas concurrentes a las elecciones en el ámbito territorial de la encuesta".

Sin embargo, el CIS realizó la encuesta con "empeño" de no ser descubierto, según los partidos denunciantes.

Porque la norma, incluso, explica que ese aviso debe "hacerse con anterioridad al comienzo del trabajo de campo, y en todo caso al menos cuarenta y ocho horas antes del inicio de su realización".

Y Tezanos no avisó. De hecho, comenzó su estudio de campo apenas 48 horas después de que el presidente del Gobierno enviara su "carta a la ciudadanía".

En un comunicado, el CIS alegaba este lunes que todavía no había recibido notificación oficial sobre el contenido del expediente sancionador y defendía que no incumplió la legislación electoral con su encuesta flash sobre la "situación política española", publicada el pasado 29 de abril, porque no se realizó ninguna pregunta sobre las elecciones en Cataluña el próximo 12 de mayo, ni sobre las europeas del próximo 9 de junio.

Sin embargo, cabe recordar que la JEC publicó esta instrucción en febrero de este año porque Tezanos ya se había librado el pasado octubre de un expediente sancionador al alegar que un sondeo que realizó a pocos días de las elecciones generales del 23-J, a pesar de utilizar datos técnicos diarios de la opinión electoral de los ciudadanos que no entregó a los partidos, no era una encuesta. El CIS alegó que se trataba de un Estudio metodológico sobre las tendencias de definición/decisión de voto a lo largo de la campaña electoral de julio de 2023.

Este sondeo realizado en los días de cierre del Gobierno por parte de Sánchez, como es habitual, se salía de largo de la media de las del resto de estudios demoscópicos privados, dando unos resultados extrañamente muy favorables al PSOE.

"Quiere controlarlo todo"

Para Gamarra, es evidente que el PSOE "intenta controlar todo para ponerlo a su servicio". Y celebra la decisión de la JEC comprometiéndose a que el PP "no cesará en la denuncia" y en la utilización de "todos los instrumentos" a su alcance "para frenarlos".

Y es que la encuesta del CIS no se limitaba a preguntar por la carta del presidente a los ciudadanos, sino que añadía una "Encuesta flash situación política española" con un apartado específico de "intención de voto".

De tal modo que ahora Tezanos tiene expediente sancionador abierto. Por no avisar a la Junta Electoral, por no publicitar la realización del sondeo y por incurrir, por tanto, en "riesgos para la garantía de los principios de objetividad, transparencia o igualdad del proceso electoral".

El PP argumentaba que "en plena campaña" de las elecciones catalanas (y precampaña de las europeas), el CIS había utilizado "medios públicos" con la finalidad de "interferir en los resultados electorales".

Y, por tanto, beneficiando los intereses del PSOE, en el que milita Tezanos. Por ello, y ya antes de que se difundieran sus resultados -tras filtrarse en los medios que se estaba realizando la encuesta-, pedía la "detención inmediata" de las entrevistas y la entrega inmediata de los cuestionarios a los partidos políticos.

Para los populares, "el presidente del CIS actúa como un fiel servidor de Pedro Sánchez" y RTVE ha demostrado estos días, una vez más, que "es el órgano de propaganda del jefe del Ejecutivo con una presidenta del ente público que se ha jactado de su proximidad al PSOE".

El PP denuncia en esto "otro caso de corrupción" que se uniría al caso Koldo, al caso Mascarillas y al caso Tito Berni. Escándalos que suponen ya una "extensa y pesada mochila de este Gobierno", y estarían tratando de tapar tanto Tezanos como Cascajosa, "que se han ganado el puesto por ser militantes del PSOE".