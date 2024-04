El jurado de 'MasterChef' se ceba con Tamara tras decidir abandonar voluntariamente el programa: "Muy bien, chao"

Lo que ocurrió en la gala que La 1 emitió este miércoles de MasterChef no es el mejor ejemplo de los valores que debe transmitir la televisión pública. Muchos espectadores del programa se han enfadado por la reacción que tuvieron los jueves cuando Tamara comunicó su decisión de abandonar voluntariamente el programa.

Ocurrió en la prueba de eliminación y, aunque Tamara estaba salvada al no llevar delantal negro, tomó la palabra para anunciar que quería irse. "Hay momentos en los que he disfrutado mucho, pero hay momentos en los que me siento más y menos cómoda con la situación, la experiencia en general. Aquí, entre mis compañeros, tengo claro que muchos más que yo se lo merecen. Y no me veo en la final, así que me voy. Me despido voluntariamente", dijo.

Cuando Pepe Rodríguez le preguntó la razón, esta rusa afincada en Barcelona explicó lo siguiente: "Porque no me siento a gusto. Tampoco estoy dando todo lo que me gustaría, constantemente estoy nerviosa, tensión, presión... Entiendo que es un programa. Al final todos tomamos una decisión y yo quiero tomar esta".

Jordi Cruz, muy enfadado, dijo: "Pepe te está haciendo preguntas. Yo no te haría ninguna, te diría 'muy bien, chao'. Le has quitado la oportunidad a gente, claro que sí". "Yo me siento muy frustrada y no me apetece seguir en la misma dinámica, en la que no estoy bien. Perdonadme, pero es más importante estar bien yo que decepcionaros a vosotros, con todo el cariño del mundo. Lo lamento muchísimo".

"Sí, ya nos dijiste una vez que lo primero era tu bienestar, luego el de tu madre, luego el de tu marido y luego el de tu hijo de dos años", espetó Samantha Vallejo-Nágera recordando la polémica confesión de la gala anterior, cuando Tamara dijo que no montaría "ni loca" un restaurante porque la familia es su prioridad.

Es absolutamente intolerable que esto que acaba de pasar en MasterChef se emita en la televisión pública. Luego se nos llena la boca hablando de salud mental, pero mientras no hay psicólogos en la pública, con nuestro dinero sí pagan esta violencia. pic.twitter.com/KSJYeOVnZL — Paola Aragón Pérez (@paragonperez) April 24, 2024

"Muy bien, chao", dijo contundente a continuación el chef del ABaC acercándose hasta su posición. "Su delantal. Su puerta", le dijo Cruz indicándole la salida de las cocinas, ante la perplejidad del resto de aspirantes. "A eso se le llama yoísmo. Nos ha faltado el respeto a todos los compañeros, a los que estamos dentro y a todos que no han podido entrar", dijo David, el exlegionario terraplanista.

"Continuamos. Aquí no ha pasado absolutamente nada", expresó Jordi Cruz a los concursantes para proseguir con la última prueba. Como decíamos, el tensísimo momento provocó numerosas críticas de los espectadores en la red social X (antes conocida Twitter) que, a su juicio, el jurado priorizó el show y el espéctaculo -si bien es cierto que defendieron el formato- frente a una concursante que reconoció abiertamente que no estaba bien mentalmente.