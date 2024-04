El emocionante homenaje a Gemma Cuervo en los Premios Sant Jordi junto a su hija Cayetana: "¡Os quiero!"

Gemma Cuervo fue la protagonista absoluta de la 68ª edición de los Premios RNE Sant Jordi de Cinematografía, una gala que se emitió en directo en La 2 de TVE desde el Teatro Coliseum de Barcelona. A punto de cumplir los 90 -lo hará el próximo 22 de julio-, la actriz recibió una atronadora ovación del público al recoger el galardón por su trayectoria.

El momento no pudo ser más emotivo. La intérprete apareció en el escenario acompañada de su hija Cayetana Guillén Cuervo, que fue la encargada de darle el premio. La protagonista correspondía agradecida, y abrazando el micrófono que tenía en las manos, los aplausos que le dedicaban desde el patio de butacas.

"Cariño. Cariño mío. Cuánto te quiero. Porque tú llegas a las personas con lo que yo te digo, y yo quiero decirte ¡os quiero! ¡Os quiero! ¡Os quiero!", gritó. "Él lo ha transmitido. Él lo ha dicho", decía en referencia al micrófono. "Y yo soy feliz oyéndole".

"Sant Jordi, querido. Que siempre viene a hacernos compañía, a que estemos con él y siempre estamos felices con Sant Jordi", proseguía Gemma Cuervo excusándose de su dicción. "Me estoy ahogando. Tengo un poquito de cansancio", decía fatigada, probablemente por la emoción. "No de trabajar. No señores, no. De trabajar no".

"La vida con hijos, es toda la vida. Me ha encantado poder tener mi vida como todos los demás, con su trabajo. Qué alegría", decía. Acto seguido, Cayetana le dio la estatuilla. "Te entregan mami el Sant Jordi a toda una trayectoria". Fue entonces cuando el Teatro Coliseum volvió a ovacionar a la actriz que, ahora sí, rompió a llorar con el trofeo en sus manos.

Al ver las lágrimas de su madre, Cayetana se acercó por detrás para arroparla con su mano derecha y darla besos en su mejilla izquierda, para después alejarse unos metros y volver a darla todo el protagonismo.

Nacida en Barcelona en 1934, Gemma Cuervo entró en contacto con la interpretación como miembro del Teatro Español Contemporáneo y debutó profesionalmente en 1958 en una obra dirigida por Adolfo Marsillach. Su rostro se popularizó por sus numerosas participaciones en el programa de TVE Estudio 1.

Querida por todas las generaciones

Entre sus trabajos destaca su papel cinematográfico en El mundo sigue, dirigida por Fernando Fernán Gómez; Adulterio a la española, de Arturo Marcos; Boom Boom, de Rosa Vergés; o la comedia coral La reina de España, de Fernando Trueba.

La actriz también es conocida por las nuevas generaciones por sus papeles en las series Aquí no hay quien viva y La que se avecina. De hecho, Gemma Cuervo ha pedido recientemente un cameo en la comedia de los hermanos Caballero. Además, este año ha sido distinguida con la Medalla al Mérito de las Bellas Artes.