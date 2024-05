Actualidad política, en directo | Salvador Illa: "Yo no pido el voto para molestar ni incomodar, pido el voto para gobernar"

El líder del PSC y candidato socialista a la presidencia de la Generalitat, Salvador Illa, ha asegurado este jueves que el voto al PSC no servirá para "molestar" ni "incomodar" a nadie, sino para "gobernar" y ser "eficaz".



En un mitin en Sant Boi de Llobregat (Barcelona), el primero en el que ha participado el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tras anunciar que seguía en el cargo después del periodo de reflexión que se tomó para meditar sobre su futuro y que ha reunido a más de 3.000 personas, Illa ha hecho un alegato a favor de la "colaboración" y en contra de la "confrontación".



"El próximo 12-M no elegimos quien va a poner las cosas más difíciles al Gobierno de España, elegimos quien va a gobernar Cataluña los próximos cuatro años. Que para lo primero vale cualquiera, y para lo segundo ya sabemos que algunos no valen", ha aseverado el candidato, aclamado al grito de "president" e "Illa, Illa, Illa, Illa maravilla".