Juan del Val compara en ‘El Hormiguero’ a Pedro Sánchez con Donald Trump: “Se parecen muchísimo”

Tras la entrevista a la actriz María Hervás, que volvía a El Hormiguero tres meses y medio después de su última visita, y conseguir dar la tarjeta de 3.000 euros del programa, Pablo Motos dio paso a la mesa de actualidad. Así, como cada jueves, pasaron por el plató Tamara Falcó, Cristina Pardo, Nuria Roca y Juan del Val.

La conversación comenzó con humor, hablando de cómo Nuria Roca y Cristina Pardo practican boxeo, pero pronto cambiaron de asunto para pasar a la política. Y, en concreto, pusieron sobre cómo, después de que se conociese que el juez ha llamado a declarar a Begoña Gómez, Pedro Sánchez ha mandado otra carta a la ciudadanía “en la que califica todo de un zafio montaje de bulos y en la que pide que le voten el próximo domingo”.

Además, Pablo Motos detalló cómo ambos fueron a un mitin del PSOE en Andalucía en el que los asistentes han coreado el nombre de Begoña Gómez, esposa de Sánchez. “La conclusión que yo saqué es que los partidos deberían estar al servicio de los ciudadanos,y a mí me pareció muy sorprendente que el Partido Socialista ayer demostrase este énfasis para estar al servicio de la mujer del secretario general”, valoraba Cristina Pardo.

La presentadora de Más vale tarde también valoraba que “ética y estéticamente” la situación se merece “una explicación política de Pedro Sánchez o de ella, si quisiera hablar porque de momento a ella no la hemos escuchado” y que “decir que todo es fango, pero al mismo tiempo no desmentir nada es no aclarar nada”.

Juan del Val tomaba la palabra para valorar el mitin, que transcurrió en Benalmádena, Málaga. “A mí me parece un sketch, de verdad, yo os prometo que cuando yo he escuchado ‘Begoña, Begoña’, y el no pasarán, yo pensaba que era una cosa de risa. Pero no es que era verdad. Pero qué tienen ¿seis años?”, preguntaba. “Se está utilizando a Begoña Gómez en campaña electoral por parte del PSOE”, sentenciaba.

Sánchez se parece a Trump

Más adelante, Juan del Val afirmaba que Pedro Sánchez “se parece muchísimo a Trump en un montón de cosas”. Y como ejemplo pone que “cada vez que a él se le ataca, la relación que mantiene de los con los medios de comunicación es acusarles, acusar a la justicia”.

“Pedro Sánchez es más guapo que Trump, esto si lo quiero aclarar, pero desde luego tiene las mismas maneras en esto cuando a él se le denuncia algún caso. Inmediatamente arremete contra los jueces y contra los medios de comunicación”, finalizaba.