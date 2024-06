El llamamiento de Cristina Pedroche en ‘El Hormiguero’ para que no la fotografíen con su hija: “No quiero”

Cristina Pedroche es conocida por su faceta de presentadora y ocasional actriz, y ahora a su currículo podemos sumar también el oficio de escritora. Y es que acaba de lanzar su primer libro, Gracias al miedo, y ha dado su primera entrevista a Pablo Motos en El Hormiguero, programa en el que se mueve como Pedro por su casa.

Con esta obra, Cristina pretendía “intentar entenderme, volcar mis sentimientos para ver si podía poner así en orden mi cabeza”. Fue una idea de su ginecóloga, que un día le preguntó cómo se encontraba y se puso a llorar y se vino abajo. Le recomendó entonces escribir “a modo de terapia, aunque no te entiendas, pero a lo mejor algo puedes entender. Iba escribiendo cuando la niña se quedaba dormida”, apuntaba.

Escribía notas en el móvil, y había textos que pensaba poner en Instagram, pero luego pensaba que era demasiado íntimo y prefería no compartirlo. “Pero había gente a la que le puede venir bien esto que siento y cómo lo estoy enfrentando”, reflexionaba.

Después de empezar a escribir sus notas recibió “la llamada de la casualidad”, y le propusieron escribir un libro. Le dieron de plazo un año, pero ella explicó que ya lo tenía escrito, y al pasar esas notas le dijeron que era cierto. “Está escrito para que se lea rápido, que sea muy ligero”, aseguraba, para que así lo pueda leer una madre primeriza que no tenga tanto tiempo como desease.

Cristina consideró que la maternidad desembocó sus miedos. “Siempre he sido muy miedosa, pero creo que también soy valiente. Cojo herramientas, estudio, pregunto para intentar hacer las cosas de la mejor manera posible”, detallaba.

Siguiendo con el libro, Cristina quiso destacar que es su historia. “No es un libro de autoayuda, ni quiero dar lecciones a nadie. Yo digo lo que hago me viene bien y me funciona”, sentenciaba. También destacó que hay mucho tabú al hablar de las cosas de la maternidad que no son bonitas, y cree que es algo que le pasa a muchas mujeres. Y que sucede igual con otros temas de los que no se habla, como de la menstruación, o la menopausia.

Recordando su embarazo, Cristina Pedroche recordó con indignación cómo “la gente me decía no enseñes tanto la barriga, qué absurdez, si era preciosa. O que no me la tocase tanto. Son cosas que desde mi posición intento normalizar lo que puedo”. En ese momento, “me hubiera gustado leer un libro así, un libro real”.

Su crítica a los medios

En la entrevista, Pablo Motos le preguntó por sus redes sociales, y cómo allí nunca ha compartido una foto de su hija. “Casi todas las semanas recibos fotos muy feas en mi mail, en mi Instagram, vídeos en los que ponen mi cara a gente haciendo cosas que no soy yo, no están bien y no me gusta. ¿Les voy a dar la foto de mi hija? No”, sentenciaba.

“Me da pena, porque hay cosas que creo que por mi posición mi hija va a tener cosas que están muy bien pero hay cosas que no me gustan. Estoy en el aeropuerto y no quiero que me hagan fotos con mi hija”, decía, emocionándose de forma paulatina. “No entro en este círculo de dar exclusivas, pero no somos ese tipo de famosos y me gustaría que lo respetaran. De mí que digan lo que quieran, pero de mi hija no”, finalizaba. Ahí Cristina Pedroche tenía las lágrimas saltadas, pero se recompuso.

Justo antes, Pablo Motos recordó cómo su embarazo se hizo público a través de una revista, algo de lo que Pedroche tiene mal recuerdo. “Desde que se filtró la noticia me vine abajo y me intenté refugiar en mi casa. En diciembre no podía refugiarme en mi casa”, lamentaba, en referencia a las Campanadas. “Fue tan sucio, tan feo que alguien me obligara a decirlo, cuando yo tenía tantos miedo de que no saliera bien”, decía. “Me pareció feo, muy ruin y me sentí muy sola, muy mal y solo quería estar sola en mi casa”, añadía.