Un jubilado incomoda a las mellizas de ‘First Dates’ al intentar ligar con ellas: “Me llamas como camarera”

En First Dates el amor no tiene edad. Y tras la hermosa cita que el programa dejó el día anterior entre Salva y Francis, dos jubilados, este miércoles el programa ha vuelto a recibir a dos personas mayores que buscan el amor. Ella era Vicen, enfermera jubilada de 71 años, y él Luis, de 73, que contaba con un amplio currículo.

Así, durante su cita, Luis detallaba que ha sido socorrista, pinchadiscos, en un hotel o en un banco, y que le gustaba mucho la noche. Unos temas que, por desgracia, hicieron a Cupido saltar por la ventana: Vicen se aburría con esa conversación que le estaba dando su cita.

El amor no ha estado precisamente en el aire en esta ocasión, y más cuando Luis aprovechó la presencia de las camareras para flirtear. El restaurante de Carlos Sobera en Cuatro cuenta con el servicio de las mellizas Cristina y María Zapata, y a ella les pidió que le trajesen más cava, y que no fuese vino blanco.

“A ver, ¿qué te parece el cava? Pruébalo y si no te gusta te ponemos otra cosa”, le proponían las camareras. Aprovechando el diálogo con las hermanas, Luis lanzó una pregunta que dejaba descolocada su cita, pues quería saber si eran señoras o señoritas: “¿No os habíais casado?”.

Al saber que estaban solteras, Luis aprovechó para tirarles los tejos. “Todo para mí, tengo que comer fuerte entonces”, deslizaba el soltero. Intentando cambiar de tema, le preguntaban que qué tal el cava. “Si yo hago así (tirando besitos al aire), ¿venís las dos y me traéis más champán?”, decía Luis a continuación.

Ante esto, las hermanas Zapata tuvieron que pararle los pies. “Bueno, así no. A mí me llamas como camarera”, le advertían, haciendo el gesto de levantar la mano para que les dé servicio. Luis, torpemente, se disculpaba mandando besos al aire.

Vicen quería irse

Ya con las camareras fuera de juego, tocaba a la pareja seguir conociéndose, pero todo era en vano. La cara de Vicen había cambiado tras este momento del cava. Para ella, “estaba fuera de lugar”. Incluso pensó en tomar las de Villadiego. “Eso me pasa a mí en una cita sin estar en First Dates, me levanto y digo 'ahí te quedas. Se me ha hecho larga la cita”.

Llegaba el turno de elegir si volverían a verse. Y allí, ya fuera de la mesa del salón, Vicen quiso dejar claro que tiene tanta experiencia como él. “El mismo pelo que tú tienes, lo tengo yo”, le advertía. A pesar de eso, Luis consideraba que todo había ido bien, y quería volver a verla: “Me gustaría seguir en contacto contigo”.

Como era de esperar, Vicen tenía una opinión diferente. Tras disculparse, le dejaba claro que no iban a funcionar lo más mínimo: “No ha habido conexión y llevarlo a otro sitio, no lleva a nada, no tiene sentido”. Eso sí, Vicen se ha llevado de regalo un piropo, sobre la belleza de sus ojos, como propina final.