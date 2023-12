Cristina Pedroche se explaya sobre su maternidad y la lactancia en ‘El Hormiguero’: “¡Vivan mis tetas!”

Con movimientos felinos, Cristina Pedroche cruzaba este jueves la puerta de El Hormiguero, y se lanzó a bailar con Pablo Motos antes de sentarse en la mesa del programa. “Me estoy leyendo el libro de Estefanía Ruiz, Mangata, y ahora que hace fanto frío viene bien entrar en calor. En los últimos vídeos que he hecho de campanadas me dicen: vas desnuda. Pues ahora voy de cuello vuelto”, decía, sobre su look, un traje que vio hace unos meses en Instagram. “Bonito es un rato, pero da calor”, añadía.

Con el modelito, Cristina Pedroche lucía ropa interior roja, y lo hacía por una razón: “En Campanadas no puedo, y se supone que da suerte, me lo pongo hoy para venir a El Hormiguero”. Tras esto, ambas empezaron a hablar de la maternidad de Cristina, pues en cierta ocasión Pedroche se ofreció a enseñarle el vídeo del alumbramiento al presentador. Ella tiene el parto grabado porque considera que es uno de los mejores momentos de su vida, y lo ve muy a menudo. Tras verlo esta misma noche, ambos acabaron llorando. “ Ya podemos decir que hemos llorado juntos, otra cosa que nos une”, reconocían. “Me sentí tan empoderada, tan fuerte. Y conocer a mi hija...”, aseguraba Pedroche, sobre el momento en cuestión.

En el parto, Cristina da un grito bastante considerable, que sorprendió a Pablo Motos. “Es un grito mamífero, animal, que no podría reproducirlo. Es una cosa que nace tan de dentro, como si se te estuviera abriendo el cuerpo…”, relataba.

[El 'efecto Pedroche' no es ninguna casualidad: así genera expectación Antena 3 para dar la campanada]

Pedroche iba al programa dispuesta a promocionar las Campanadas del día 31, en la que dará la bienvenida a los espectadores de Antena 3 junto a Alberto Chicote. Sin embargo, todavía estuvieron un buen rato hablando de la maternidad. “Había estudiado tanto y sabía todas las fases, de cuánto estaba dilatada, y estaba muy concentrada en la respiración”, confesaba Cristina, que apreciaba cómo las “olas uterinas me acercaban a conocer a mi hija y solo deseaba que viniera”. En un momento dado, cuando ya había dilatado 8 centímetros, notó que su cuerpo “empezó a empujar solo, ahí volví en mi paz interior, sin epidural tú no decides, es tu cuerpo. Lo que hay que hacer es relajar para que el empuje sea lo más natural posible”, recomendaba, antes de que el programa hiciese una pausa.

Y no cambiaron el tema tras los anununcios. “Al final tú acompañas, mi hija también nació, el trabajo lo hicimos ella y yo. No pariría todos los días, pero una vez al mes…”, reconocía Cristina, quien sintió una “intensidad extraña, una intensidad de amor. Ese momento de decir: dios puedo con todo, eso no lo puedes decir todos los días”. También hablaron de lactancia, y de cómo si el bebé enferma la composición de la leche varía para sanar. “¡Vivan mis tetas! La lactancia es una historia maravillosa”, afirmaba, aunque sabía que esa frase provocaría titulares.

