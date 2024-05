Elecciones Cataluña 2024, en directo | Salvador Illa ya se ve ganador el 12-M y pide a ERC y Junts que no bloqueen un Govern del PSC: "Me veo con fuerza"

El reconocimiento de Palestina como Estado por parte del Gobierno español se hará a través de una resolución aprobada en Consejo de Ministros, no tendrá que pasar por el Congreso y su alcance va más allá del hecho en sí ya que busca movilizar la conciencia internacional.



España no es Naciones Unidas, reconocen fuentes diplomáticas, pero el Gobierno que preside Pedro Sánchez está convencido de que el paso que va a dar -con el 21 de mayo como fecha posible- es necesario.



La solución para la paz pasa por dos Estados y no hay otra posibilidad de proteger esa solución que reconocer el Estado palestino para que cada vez sean más los países que lo apoyen, remarcan las mismas fuentes.