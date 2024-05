De Afganistán a Israel: esta es la lista completa de países a los que España recomienda no viajar

Tres turistas españoles fueron asesinados en la tarde del pasado viernes durante un tiroteo en la ciudad afgana de Bamiyán, mientras que una española se encuentra en estado grave ingresada en un hospital de Kabul y otros dos resultaron ilesos. Además, tres afganos fallecieron en el ataque, y tres extranjeros, de nacionalidad australiana, noruega y lituana, resultaron heridos.

Los seis españoles formaban parte de un grupo de 13 turistas que llegó desde Kabul el día anterior para visitar la ciudad de Bamiyán, uno de los principales centros turísticos del país asiático hasta la llegada de los talibanes. Todos se encontraban realizando unas compras en un mercado al aire libre en el centro de la ciudad, cuando un hombre armado salió de un callejón efectuando disparos.

Este ataque, que la Fiscalía de la Audiencia Nacional investiga ya como posible terrorismo, plantea un debate sobre el riesgo de viajar a ciertos países inmersos en conflictos bélicos. El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, subrayó este sábado, en declaraciones al canal 24 horas de RTVE, que, "en estos momentos, en cualquier punto de Afganistán existe este riesgo, igual que el de secuestro" y por ello, recordó que se "desaconseja bajo cualquier circunstancia cualquier tipo de viaje que se realice" al país.

[La farmacéutica Susana, su hija Elena y el jubilado Ramón: los 3 españoles asesinados en Afganistán]

El Gobierno recordó que desaconseja viajar a Afganistán "bajo ninguna circunstancia" por el riesgo de secuestros y atentados en todo el país. De hecho, el Ministerio de Asuntos Exteriores "insta encarecidamente" en su página web "no viajar" al país asiático, especialmente al sur y este y a la capital, Kabul.

No obstante, se trata solo de una recomendación, por lo que no está prohibido viajar hasta Afganistán. En caso de finalmente hacerlo, Exteriores aconseja "extremar las medidas de seguridad y autoprotección y restringir al máximo los desplazamientos y el tránsito por vías públicas".

La lista de países no recomendados para viajar en 2024

Afganistán es uno de los países a los que España recomienda no viajar en 2024. Todos ellos figuran en un listado que el Ministerio de Asuntos Exteriores tiene en su web, en el apartado de recomendaciones de viaje. Pese a no estar prohibido, el Gobierno hace hincapié a los ciudadanos españoles en evitar estos destinos siempre que sea posible.

Muchos de los países a los que España recomienda no viajar están inmersos en conflictos bélicos, crisis humanitarias o alertas climáticas, lo que hace poco aconsejable su visita. Así, en este listado figuran, por ejemplo, Israel y Palestina, debido a la guerra en Gaza. De hecho, Exteriores establece como "zona de alto riesgo" la frontera de Israel con la franja de Gaza.

A continuación, te mostramos la lista completa de países a los que no está recomendado viajar:

Asia

Afganistán

Irak

Irán

Líbano

Pakistán

Siria

Corea del Norte

Israel

Palestina

África

Libia

Egipto

Somalia

Chad

Nigeria

Níger

Liberia

Guinea Bissau

Mauritania

Burkina Faso

Mali

República Centroafricana

Burundi

Oceanía

Papúa Nueva Guinea

Además, Exteriores mantiene activa la alerta de no viajar a Ucrania, "con independencia del motivo del mismo y de la zona territorial", debido al conflicto en el que está inmerso con Rusia. En cuanto a Rusia, no establece la recomendación de no viajar, pero establece algunas "zonas de riesgo" y pide evitar, por ejemplo, "cualquier desplazamiento desde Rusia al este de Ucrania y a los territorios de las autoproclamadas Repúblicas de Lugansk y Donetsk".

Recomendaciones en caso de viajar a Afganistán

El Ministerio de Exteriores indica en su página web que Afganistán atraviesa, desde 1979, una situación de conflicto continuo, con episodios recurrentes de violencia. "En la actualidad siguen produciéndose ocasionalmente combates armados, ataques con bomba y secuestros a mano armada, que pueden provocar víctimas mortales", señala.

Por esta razón, recrudecida especialmente tras la toma del país por parte de los talibanes en 2021, "instan encarecidamente" no viajar al país asiático y, en caso de hacerlo, evitar lugares públicos y sitios susceptibles de aglomeraciones y presencia de extranjeros. Además, el Gobierno recomienda contar con un seguro médico de viaje adecuado y válido que "cubra aquellos gastos que pudieran ocasionar su repatriación por motivos de urgencia, hospitalización y defunción" y que cubra "todo el periodo de estancia o tránsito previsto".