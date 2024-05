La farmacéutica Susana, su hija Elena y el jubilado Ramón: los 3 españoles asesinados en Afganistán

El martes, Elena Schröder Vilar acudía a su puesto de trabajo en su farmacia, Las Arenas, situada en Terrassa, Barcelona. Se despidió de sus compañeros, sabiendo que a la jornada siguiente se iría de vacaciones a Afganistán. Un destino atípico, peligroso, al cual el ministerio de Exteriores recomienda no viajar bajo ninguna circunstancia, ya que existe riesgo de secuestro o de atentado. Sabiendo a lo que se exponían, Elena y su acompañante, su madre, Susana Vilar Bühler, de 65 años, natural de Gerona y también farmacéutica, decidieron formar parte de la comitiva de turistas internacionales que viajaría a la autocracia talibán para conocer su cultura, sus tradiciones, sus paisajes.

Sin embargo, su primera visita acabó resultando fatal. El grupo, que estaba liderado por un guía local, se encontraba en la histórica ciudad de Bamiyán, famosa por sus budas de 2.500 metros, destruidos por los talibanes en 2001. La comitiva estaba formada por, al menos, 13 viajeros, entre los que se encontraban, además de seis españoles, una lituana, un noruego, un australiano y cuatro afganos, guía incluido. Estaban comprando en un popular mercadillo local cuando, de pronto, un hombre se bajó de un vehículo y comenzó a disparar contra ellos.

Caos, gritos y casquillos. En cuestión de segundos, las balas segaron la vida de seis personas. Entre ellas se encontraban Elena y Susana y un tercer español oriundo de Gerona, Ramón Bellmàs. Minutos después del tiroteo, tuvieron que ser arrastrados, ya muertos, hasta los vehículos. También otros tres ciudadanos afganos, de los cuales dos eran civiles y, el tercero, un muyahidín, miembro de las milicias talibanes, que se encontraba en la zona. Una cuarta mujer, también española aunque no catalana, como al principio se creía, quedó gravemente herida y fue trasladada de urgencia, junto al resto de heridos, a un hospital de Kabul. Los otros dos españoles, cuyas identidades no han trascendido, salieron ilesos.

[La Fiscalía ya investiga como posible terrorismo el atentado de Afganistán con tres catalanes asesinados]



Según ha confirmado el director de Información y Cultura de Bamiyán, los cadáveres de Schröder, Vilar y Bellmàs ya han sido trasladados al ministerio de Justicia afgano para que "planifique y organice el proceso restante", es decir, su repatriación a España, que se espera para los próximos días. También el del retorno de los dos españoles que han salido ilesos y el de la mujer que aún permanece ingresada pero estable en un hospital de la capital.

"Un grupo de diplomáticos españoles se dirige a Kabul desde Pakistán y Qatar", ha señalado el ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación. "Es en Doha donde ahora mismo se sitúa el embajador de España, desde el cierre, por razones de seguridad, de la representación diplomática española en Afganistán tras la toma de Kabul por los talibanes en agosto de 2021. Su prioridad será atender inmediatamente a las víctimas y al resto de afectados, además de iniciar los trámites para la repatriación de los cuerpos y el traslado de la persona herida a España en cuanto sus circunstancias médicas lo permitan".

Elena Schröder Vilar (i) y su madre, Susana Vilar Bühler (d). Redes sociales

En respuesta al tiroteo, que tanto la Fiscalía de la Audiencia Nacional como el propio ministro de Exteriores, José Manuel Albares, califican de presunto "atentado terrorista", el gobierno islámico talibán habría detenido a siete personas posiblemente vinculadas al mismo. Sin embargo, la rama del ISIS en Afganistán, el Estado Islámico de Khorasan, enfrentada a los talibanes, aún no ha reivindicado la autoría a la hora de cierre de este reportaje.

Una vida dedicada a la farmacia

Tal y como adelantaba en primicia EL ESPAÑOL en la mañana del sábado, las identidades de dos de los fallecidos corresponden a Elena Schröder Vilar, originaria de Barcelona, a Susana Vilar Bühler, nacida en Figueras, Gerona, aunque residente en la capital. Es precisamente allí, concretamente en la estación de Sants de Barcelona, donde la familia tiene una farmacia a cuyo frente se encuentra, desde 2015, una de sus cuatro hijas, Sara Schröder. "No podemos decir nada por respeto a la familia", señalan a este diario algunos de los trabajadores de la botica. "Son momentos muy complicados".

La confirmación de la identidad de la víctima llegaba a través de los trabajadores de la farmacia y por parte de la Federación de Asociaciones de Farmacias de Cataluña (FEFAC), quienes confirmaban que ambas, Susana y su hija Elena, eran socias activas de la institución.

[Qué se sabe del atentando en Afganistán en el que han muerto tres catalanes]

"La Farmacia de la Estación de Sants destacó especialmente al salvar la primera vida en el marco de la campaña 'La farmacia, el corazón del barrio', una iniciativa pionera en España para instalar desfibriladores en las farmacias", ha señalado FEFAC en un comunicado. "La reacción inmediata de las hermanas Elena y María Schröder, pocas horas después de instalar el desfibrilador, salvó la primera de muchas vidas".

En Las Arenas, la pequeña farmacia que Elena regentaba en Terrassa junto a dos de su tres hermanas, los empleados aún no se creen la noticia. "Hemos recibido la noticia esta mañana. Lamentablemente, son ellas. Estamos en shock", aseguraban. El alcalde de la localidad, Jordi Ballart, ha decretado un día de luto oficial por la muerte de su vecina.

[Los últimos 24 militares españoles en Afganistán hacen el petate: “Hemos vivido situaciones límite”]

Además de la farmacia Las Arenas, Elena, junto a sus hermanas María y Susana, había montado la empresa de ortopedia Ortohoo, en cuyas redes sociales las tres solían subir de forma habitual reels y vídeos dando consejos para mantener una buena salud. "Somos tres hermanas farmacéuticas-ortopedas-nutricionistas, unidas no sólo por lazos de sangre, sino también por nuestra vocación y pasión por la atención sanitaria y la mejora de la calidad de vida de los pacientes", explicaban en su página web.

De quienes menos detalles se conocen es del tercer fallecido, Ramón Bellmàs Rimbau, originario de Gerona aunque empadronado en Tarragona y a quien se le vincula con el sector químico, concretamente con una empresa de desarrollo de polímeros –hace tiempo vinculada a Bayer– que cuenta con centros de producción en Tarragona, Barcelona, Paret del Vallès y Santa Margarida i els Monjos. Bellmàs fue jefe de ingeniería en su delegación tarraconense, aunque llevaba diez años jubilado. Sobre la cuarta víctima, ingresada en un hospital de Kabul a la espera de repatriación, no ha trascendido apenas información.

Afganistán, ¿destino crítico?

En los detalles de recomendaciones de viaje del ministerio de Exteriores, el Gobierno recuerda que, aunque sus consejos no sean vinculantes, se pide expresamente que los ciudadanos españoles que no viajen a Afganistán. Y que, si lo hacen, lo hagan bajo su propia responsabilidad. "Todos los gastos derivados de la hospitalización, la repatriación de heridos o el traslado de cadáveres corren a cargo del particular", especifica el ministerio.

El propio Albares lo confirma: "En Afganistán, este tipo de situaciones se dan muy a menudo cuando hay ciudadanos occidentales". Además, la Embajada de España en el país permanece cerrada de forma temporal desde que las tropas de Estados Unidos abandonaran el terreno en 2021 y los talibanes recuperaron el podr. Por lo tanto, España recuerda que no pueden ofrecer protección ni asistencia consular sobre el terreno a los españoles que se encuentren en territorio afgano.

[El grito de auxilio desde Kabul de Arezo, expulsada de la universidad por los talibanes: "Nadie sabe qué hacen con las disidentes"]

"Teniendo en cuenta la situación actual, se pueden producir manifestaciones o alteraciones del orden público en cualquier momento, así como ataques con bomba y ataques suicidas, especialmente en lugares públicos, edificios gubernamentales, sedes de organizaciones internacionales y de ONGs y hoteles", advierte Exteriores, que sella sus recomendaciones con un "se recomienda no viajar bajo ninguna circunstancia a Afganistán".

Sin embargo, a pesar de las advertencias internacionales para no viajar a Afganistán, el régimen talibán recibió unos 5.000 turistas extranjeros entre marzo de 2023 y marzo de 2024, la mayoría procedentes de China. Los talibanes se han esforzado en vender que el país es más seguro desde su llegada en agosto de 2021. Sin embargo, la presencia del grupo yihadista Estado Islámico se ha convertido en su mayor desafío.