España en los Juegos Olímpicos, en directo | "Ataque masivo" a la red ferroviaria en París

Djokovic no disimuló su deseo de subir a lo alto del podio y para ello, tal vez se vea las caras con Nadal en segunda ronda. "Sería excitante jugar contra Rafa. Los Juegos Olímpicos son uno de mis objetivos. Este es uno de mis mayores sueños. Eso me genera más presión y más expectativas. Siempre he tenido buenos torneos y he podido llegar a semifinales excepto en los Juegos Olímpicos, excepto en Río. Espero poder dar este último paso. Estoy en un lugar que conozco muy bien como Roland Garros", apuntó.