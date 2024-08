Por qué España se ha quedado tan lejos de las predicciones internacionales que daban entre 28 y 32 medallas

Terminan unos Juegos Olímpicos agridulces para España. A falta del bronce por el que pelearán los 'Hispanos' este domingo, la delegación española está a punto de cerrar su participación en París 2024 con 17 medallas. Un número que igualaría a las conseguidas en Tokio, Río y Atlanta, pero que sabe a poco teniendo en cuenta que la delegación era la más numerosa de nuestra historia (383) y con once equipos (récord desde Barcelona 92).

No se ha llegado a las 22 medallas de hace 24 años, en nuestros Juegos, cuando en la delegación española había un enorme optimismo sobre lograrlo. El ciclo olímpico había sido notable, tirando a sobresaliente, con numerosos campeones del mundo y de Europa, lo cual hacía indicar que España llegaba preparada para superar su meta.

Ese optimismo se veía también reflejado en las predicciones que medios internacionales fueron realizando sobre el medallero de los Juegos de París a semanas y días de su arranque. Las más comentadas fueron las que hicieron la revista estadounidense Sports Illustrated, con 28 metales para España, y el diario francés L'Équipe, con 32.

Obviamente, en los JJOO luego pasan cosas impresibles. En el caso de España, por ejemplo, está lo ocurrido con Carolina Marín y su dramática lesión cuando iba ganando en semis del torneo del bádminton femenino. O el bajón que dio Jon Rahm en los últimos hoyos del circuito de golf cuando iba encaminado al oro y terminó séptimo. Es curioso que ninguno de ellos dos estaban en estas dos predicciones, a pesar de ser dos de los nombres con mayor peso en la delegación española.

Sí acertaron 13 medallas, en el caso de L'Équipe, y 11, en el de Sports Illustrated, de las cuales tres y cinco dieron de lleno en el color del metal, respectivamente. El diario galo vaticinó acertadamente los bronces del K-4 500, Fran Garrigós en judo, el dobles de tenis de Sorribes y Bucsa y la natación artística por equipos, además del oro del relevo mixto de marcha. En estos dos últimos metales también dio en el clavo la revista norteamericana, además de acertar el oro de Jordan Díaz en triple salto.

Jordan Díaz celebra la medalla de oro conseguida en París

Luego, además, ambas publicaciones atinan en dar como medallistas a otros ocho deportistas/conjuntos españoles aunque fallando en el color del metal. Coinciden en Álvaro Martín y María Pérez (marcha), Alcaraz, Botín y Trittel y los equipos de fútbol y waterpolo. L'Équipe también cantó que Enmanuel Reyes Pla y Jordan Díaz lograrían medalla y Sports Illustrated que lo harían Garrigós y Ayoub, como así ha sido.

Más allá de los aciertos, ambas predicciones tuvieron sus propias apuestas que no salieron. En once de ellas coincidieron y se podría decir que son las 'responsables' de que el número de medallas de España no haya acabado en los baremos que se esperaban.

Las 28 medallas de Sports Ilustrated Medallas de Oro (10) Francisco Garrigós (Judo), Jordi Xammar y Nora Brugman (Vela clase 470), Fátima Gálvez (Tiro olímpico), Selección femenina (Fútbol), Carlos Alcaraz (Tenis individual), Carlos Alcaraz y Rafa Nadal (Tenis dobles), Álvaro Martín (20 km marcha), Jordan Díaz (Triple salto), María Pérez (20 km marcha) y Relevo mixto (20 km marcha). Medallas de Plata (9) Ayoub Ghadfa (Boxeo), Antía Jácome y María Corbera (C-2 500m).

Teresa Portela, Estefanía Fernández, Sara Ouzane y Carolina García (K-4 500m), Salma Solaun, Inés Bergua, Mireia Martínez, Patricia Pérez y Ana Arnau (Gimnasia rítmica), Aleix García y Rodrigo Conde (Remo), Pilar Lamadrid (Windsurf), Alberto Fernández (Tiro olímpico), Adrián Vicente (Taekwondo) y Adriana Cerezo (Taekwondo). Medallas de Bronce (9) Maialen Chourraut (Piragüismo slalom), David Valero (Mountain Bike), Lucía Martín-Portugués (Esgrima), Selección masculina (Balonmano)*, Diego Botín y Florian Trittel (Vela 49er), Selección masculina (Fútbol), Natación artística por equipos, Selección masculina (Waterpolo) y Selección femenina (Waterpolo). N: Medalla acertada | S: Medalla acertada con otro color

Las hay más dolorosas, como los tres oros predijeron ambas publicaciones y que acabaron sin medalla. Uno de ellos fue la selección femenina de fútbol, que venía de ganar el Mundial y la Nations League en los últimos doce meses y era gran favorita a salir campeona olímpica en su estreno en el torneo. El rendimiento ha estado muy por debajo de esperado, con una sonada debacle en semis ante Brasil y la catástrofe que se consumó en el partido por el bronce contra Alemania con ese penalti fallado por Alexia Putellas en el descuento.

El otro fue en la clase 470 mixta, en vela, una disciplina que se estrenaba en París y para la que eran claros favoritos Jordi Xammar y Nora Brugman. Quizás no apuntaban tanto al oro, que fue para Austria, pero no se bajaron del podio en la clasificación general en ninguna de las carreras... hasta la trascendental Medal Race. Ahí el navío español 'naufragó' en su intento de cazar a los primeros y sus otros rivales, Japón y Suecia, lo aprovecharon para dejarle sin medalla.

Patri Guijarro y Ona Batlle, cabizbajas tras perder ante Alemania Reuters

El último quizás era más un deseo que una realidad, y se trata del oro al que aspiraron en pareja Rafa Nadal y Alcaraz. Es cierto que no acabaron lejos, cayendo en cuartos de final ante la final estadounidense de Austin Krajicec y Rajeev Ram. Los españoles fueron de menos a más, pero estaban limitados por el físico de Nadal y la poca experiencia de Alcaraz en dobles. Al final no pudieron lograr esa medalla que llegó a ser la más deseada por los españoles.

L'Équipe también predijo el oro de Alberto Fernández, en tiro olímpico, y de la selección masculina de waterpolo, siendo menos optimista la publicación americana, pero dándoles también medalla. El tirador madrileño, se quedó lejos, sin pisar la final, de revalidar el oro que en Tokio llegó en pareja junto a Fátima Gálvez. Esta, a la que Sports Illustrated daba también como campeona, sucumbió en una final a la que llegó en un puesto privilegiado. En el waterpolo, tras una impoluta fase de grupos, se cayó en cuartos tras un duro emparejamiento con la campeona del mundo, Croacia.

Las 32 medallas de L'Équipe Medallas de Oro (8) Álvaro Martín (20 km marcha), relevo mixto (20 km marcha), selección femenina (Fútbol), Carlos Alcaraz (Tenis individual), Carlos Alcaraz y Rafa Nadal (Tenis dobles), Alberto Fernández (Tiro olímpico), Jordi Xammar y Nora Brugman (Vela clase 470) y Selección masculina (Waterpolo). Medallas de Plata (5) María Pérez (20 km marcha), Emmanuel Reyes Plá (Boxeo), Teresa Portela, Estefanía Fernández, Sara Ouzane y Carolina García (K-4 500m), Selección masculina (Fútbol) y Fátima Gálvez (Tiro olímpico). Medallas de Bronce (18) Jordan Díaz (Triple salto), Jaime Canalejo y Javier García (Remo), Aleix García y Rodrigo Conde (Remo), Saúl Craviotto, Marcus Cooper, Rodrigo Germade y Carlos Arévalo (K-4 500m), Antía Jácome (C-1 200m), Antía Jácome y María Corbera (C-2 500m), Francisco Garrigós (Judo), Hugo González (200 espalda), Dúo (Natación artística), Equipos (Natación artística), Adrián Vicente (Taekwondo), Adriana Cerezo (Taekwondo), Javier Pérez Polo (Taekwondo), Cecilia Castro (Taekwondo), Cristina Bucsa y Sara Sorribes (Tenis dobles), Equipo mixto (Tiro con arco), Diego Botín y Florian Trittel (Vela 49er) y Selección femenina (Waterpolo). N: Medalla acertada | S: Medalla acertada con otro color

No salieron tampoco las cosas en taekwondo, donde España ha sacado cero medallas. Los 'Adrianes', Adriana Cerezo y Adrián Vicente, estaban en las quinielas de todos. Bronces para L'Équipe y platas para Sports Illustrated. Se fueron de vacío tras no dar la talla como se esperaba.

En piragüismo se han sumado tres medallas, pero see pudieron sumar más. Ambas publicaciones esperaban rascar algo en el C-2 500 femenino de Jácome y Corbera y en el K-4 500 femenino. Y en remo, donde se sigue sin ganar una medalla, tampoco se pudo lograr en el doble scull donde competían Aleix García y Rodrigo Conde.