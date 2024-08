Ceremonia de Clausura de los Juegos Olímpicos de París 2024, en directo | Ya salen los abanderados al Stade de France con Jordan Díaz y María Pérez

Valoración general

"Hemos aumentado el número de medallas respecto a Río de Janeiro y Tokio. Y hemos sacado cinco oros, un dato importante. Hemos sumado también 51 diplomas, un dato importante. Es verdad que no hemos llegado a las 22 medallas, el listón de Barcelona, pero los cuartos y quintos puestos nos hacen soñar".

Lo mejor de los JJOO

"Lo mejor ha sido la actuación de todo el equipo olímpico, formado por 383 atletas. Es un dato importante. Y ha sido impresionante verles competir. Ninguno se ha rendido hasta el final. Las previsiones eran maravillosas, pero la competición es la que es. Me quedo con esos momentos de todos y de todas compitiendo".

Deportes sin medalla

"La natación no ha salido como pensábamos. Tenemos un gran nadador como es Hugo y la natación tiene una planificación por delante para 2028 y 2032. Hemos tenido una nadadora mítica como Mireia. Hay que seguir trabajando porque los resultados terminarán saliendo, no somos un país que se enfoque en un solo deporte".

Carolina Marín

"Ha sido el momento más duro en el deporte de los últimos años. No es que estuviese ganando, es que estaba dando una clase magistral de bádminton. Venía de ser campeona olímpica, de reponerse dos veces a esta lesión. Es un día que no olvidaré nunca. No se subsana ni con 50 medallas. Desde aquel momento empezamos a hablar con el COI y con la Federación Internacional para hacer un reconocimiento a Carolina que ojalá llegue en septiembre porque es historia del deporte. Tiene una historia de superación y de grandeza, es una leyenda, y tenemos que estar con ella. Ahora hay que respetar todas las decisiones que tome".

La medalla que más ilusión

"El judo me ha hecho ilusión porque no se sacaba un metal desde Sídney. Pero he vivido todas las medallas la misma ilusión. Y también alguna derrota. Soy una persona que le gusta mucho el deporte y que vive mucho el deporte".