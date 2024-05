Feijóo culpa al PSC, Junts y ERC de los "índices de criminalidad" y las "okupaciones" en Cataluña

Para Alberto Núñez Feijóo, el PSC de Salvador Illa es indistinguible de Junts y ERC. Entre otras cosas, porque estas tres formaciones llevan décadas repartiéndose el poder en Cataluña. Por eso, de cara a las elecciones de este domingo, el mensaje que ha querido lanzar este jueves en un mitin en Tarragona ha sido rotundo.

"Cataluña no puede resignarse entre elegir a los separatistas o a los socialistas, que se han empeñado en ser lo mismo", ha sostenido el líder del PP, que ha responsabilizado a unos y otros del "declive económico e institucional" de la región en la última década.

Mencionando algunos de los asuntos que más preocupan a los catalanes, y empeñado en pescar de todos los caladeros, Feijóo ha recalcado hoy: "¿Cómo es posible que Barcelona sea una de las ciudades con mayores índices de criminalidad? ¿Que Cataluña esté en el ranking de okupaciones ilegales? ¿Cómo es posible que haya ocurrido todo esto y ahora resulta que los responsables son los que no gobiernan? ¡Los responsables de todo esto son el PSC, ERC y Junts!".

Para el PP, el objetivo principal de los comicios de este domingo es resucitar las siglas del peor resultado histórico y hacerlo recuperando la cuarta plaza. Es decir, quedando por delante de Vox. Por eso, durante los mítines de estos días, Feijóo está mirando a derecha y a izquierda.

En el espectro conservador, el presidente popular abunda en un discurso beligerante en cuestiones como la seguridad ciudadana, donde Vox suele llevarse la palma. En el nicho progresista, se afana por desenmascarar a Illa, para frenar todo el apoyo que recibe del frente constitucionalista por la cantinela del voto útil.

Durante su arenga de este jueves, Feijóo ha mencionado de soslayo la amnistía. Más bien, se ha centrado en recordar las consecuencias desastrosas que han traído el proceso soberanista que, en su opinión, está en vías de resurrección por la actuación del PSC.

"Nos hemos revelado con la idea de que Cataluña tenga que elegir entre Junts, ERC y el PSC. ¿Acaso no son las mismas marcas? ¿Acaso no unos son los autores del procés y otros los que lo han reavivado? ¿Es que acaso Pedro Sánchez no necesita el procés para seguir siendo presidente del Gobierno de España y los separatistas no necesitan el procés para seguir manteniendo Cataluña?", ha apuntillado.

