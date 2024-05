"Reconocer a Palestina no debe legitimar un Estado terrorista": Edmundo Bal lanza Cree en las europeas

Edmundo Bal (Huelva, 1967) y César Vera (Madrid, 1978) son juristas, y como tales mantienen una cruzada contra la "brocha gorda" aplicada a la política. No quieren ver el mundo tras el prisma de "buenos y malos" que alimenta la polarización. Califican la dinámica de bloques como un "buen negocio para algunos partidos", pero "malo para el país". Además, creen que el acuerdo de gobierno que firmaron Albert Rivera y Pedro Sánchez en 2016, "actualizado a los problemas de hoy", podrían proponerlo ahora a Feijóo o al mismo Sánchez.

Ambos abandonaron la política recientemente como el torero que se retira de los ruedos: para volver en otra ocasión. Ese momento ha llegado ahora con las elecciones europeas del próximo 19 de junio, a las que se presentan bajo las siglas de Cree, el nuevo proyecto político "de verdadero centro" impulsado por la asociación Nexo. Vera es el número uno y cabeza de cartel. Bal es el presidente y concurre de manera simbólica como número cuatro. Para las europeas integra al partido Contigo en una coalición llamada Cree en Europa.

Bal pasó por todo en Ciudadanos. Lo ficharon en 2019, cuando su cartel era el de un reconocido abogado del Estado que dirigía la causa del 'procés' y que había sido apartado por el Gobierno. También tuvo un papel relevante en dos causas de calado histórico: la de los Pujol y la trama Gürtel.

Edmundo Bal, durante su conversación a tres que EL ESPAÑOL Sara Fernández Ateneo de Madrid

Tras la primera debacle del partido, conocida fue su pugna con Inés Arrimadas por el control del aparato en las primarias que se celebraron a principios de 2023. Antes del gran hundimiento. Meses más tarde, un partido bunkerizado y obsesionado en retrasar una muerte segura -como en aquella mítica escena de la película alemana protagonizada por Bruno Ganz-, renunció a concurrir a las generales del 23-J.

Bal acabó siendo expulsado por criticar aquella decisión. Él comparte ahora la opinión generalizada de que Ciudadanos murió por sus propios errores. Unos errores que no está dispuesto a repetir. “Nació como una escisión del PSC, y acabó siendo el hermano pequeño del Partido Popular”, explica a EL ESPAÑOL en el clásico salón de la Cacharrería, en el Ateneo de Madrid. “Alguien -no quiero mencionarlo- se volvió loco pensando que iba a ser el presidente del Gobierno”.

Dicho esto, en Cree no aceptarán ser un “partido bisagra”, porque en el centro, dicen, también se defiende “un marco de ideas y valores”. Pero trabajarán por acuerdos puntuales con cualquier grupo, siempre para evitar que se recurra “los extremos”. Creen con determinación que existe un espacio para ellos, porque ven al resto de partidos “participando de la política de bloques”. Por ejemplo, en referencia a Izquierda Española -de Guillermo del Valle- Bal opina que, aunque compiten por primera vez en un mismo momento, no son comparables.

Edmundo Bal y César Vera Sara Fernández Ateneo de Madrid

La "singularidad" del centro

A su lado, en el mismo sofá de mimbre, está sentado César Vera. Este otro abogado ha vivido en Alemania, Canadá y Malasia. Habla con fluidez tres idiomas, y ahora está especializado en transformación digital e Inteligencia Artificial. En la política, también está de regreso.

Fue un miembro activo de Volt, un partido "paneuropeo" con presencia en distintos países de la Unión, pero con menor influencia en España. "Llegué a pegar carteles con mi propia cara, algo que era incómodo y gracioso al mismo tiempo. No teníamos medios". Aquel proyecto sigue en pie, pero Vera decidió salir. "En cuanto me llamó Edmundo, no lo dudé. Apenas lo conocía, pero me parece uno de los pocos políticos honestos que quedan", reconoce.

César Vera, durante la entrevista Sara Fernández Ateneo de Madrid

Bal, por su parte, ve en Vera un “candidato del consenso”. Porque de eso va, en gran parte, su nuevo partido. De reeditar un verdadero "partido de centro en España", como lo fue la UCD de Adolfo Suárez. Aquel "tuvo una misión concreta, salir del Franquismo. Luego, el CDS quiso competir con el PSOE". Pero hoy, señala Vera, "es muy necesario" que el centro "cuaje" de verdad. Los dos tienen la sensación de que España es una “singularidad” histórica, porque este tipo de partidos "permanecen en otros países europeos". Con Cree se han propuesto acabar con esa singularidad.

Un espacio electoral de centro que, además, y en opinión de Bal, "existe" y "resiste". Lo cifra en un millón y medio de personas. Concretamente, 1.650.318 votos que recogió Ciudadanos en las elecciones generales de 2019. "Después del descalabro, conseguimos esos diez escaños. Y la encuesta de intención de voto del BBVA de septiembre de 2023 dice que en España se declaran, de centro puro, millón y medio de personas". A pesar de la polarización, añade. Diez escaños pueden parecer, en cualquier caso, un espacio limitado. Pero, tanto Bal como Vera, insisten: “Este tipo de partidos han de ser conscientes de que no aspiran a tener un presidente del Gobierno. No se trata de eso, sino de las políticas decisivas”.

Un Código Penal Europeo

Entre las medidas que plantea Cree, destacan un pacto para la creación de un Código Penal común en la Unión Europea o agilizar las euroórdenes para que se resuelvan en un plazo "improrrogable de seis meses" en una decisión "inapelable y sin posibilidad de sustraerse a la misma sobre la entrega de la persona reclamada". Esto, explican, con un claro objetivo de evitar episodios como el de Carles Puigdemont.

César Vera cree que es "viable". Aunque admite que "existen distintos grupos con los que va a resultar más difícil pactar, los mismos a los que se les augura una entrada más fuerte en el Parlamento Europeo. Los euroescépticos, nacionalistas o de extrema derecha". Por eso. Vera considera que "es muy importante votar en estas elecciones, y votar bien".

César Vera Sara Fernández Ateneo de Madrid

Bal cree que esa es la clave, y coincide en que es viable, aunque llegue con lentitud. Pero, en cuanto al Código Penal Europeo, reconoce que "nadie lo plantea". Es una medida "muy novedosa", dice, y si nadie lo ha planteado, opina, "es porque los partidos de siempre utilizan Europa para enterrar a sus elefantes, gente molesta, y ejercitan políticas conservadoras, no innovadoras. Tanto el Partido Popular como el Partido Socialista", sentencia.

Europa, a ojos del candidato Vera, "está medio ko". Por eso "hay que hacer reformas profundas". Lo que no pueden permitirse ahora en Bruselas "son bloqueos", afirma. Porque Europa tiene "un enorme problema de soberanía, de dependencia exterior". Algo que se nota ahora "especialmente por la guerra de Ucrania, o la amenaza de que vuelva Trump". Hasta ahora "hemos delegado la defensa" en Estados Unidos. "Externalizado" la producción "en países como China". Esto ya no funciona. "Necesitamos ser soberanos y estar más coordinados. Pero cada país va a lo suyo". Lo importante, al final, "es meter la idea".

Israel comete un "genocidio" en Gaza

“Yo me indigno cuando la política nacional se establece en función de que la TV nos ponga las imágenes de esos muertos y aquellos muertos”, explica Bal cuando le ponemos sobre la mesa el tema de la guerra en Gaza. Lo que está “perpetrando Israel”, incide, “es una auténtica atrocidad. ¿Alguien lo va a negar?”. En todo caso, el asunto lo tendrán que determinar “las instituciones internacionales”. La posición de Cree, en este sentido, es que Israel está cometiendo “un genocidio” en Gaza. “No deja ni que entre Europa en Gaza”, señala Vera.

Desde este partido creen que Sánchez acierta en pedir la creación de dos Estados en el territorio, pero con "cuidado", advierte Vera. "Primero hay que definir qué es el Estado Palestino, porque quizá estemos legitimando un estado gobernado por terroristas de Hamás”, explica.

Detalle de las manos de Edmundo Bal Sara Fernández Ateneo de Madrid

En cualquier caso, insisten en apoyarse en las "resoluciones de Naciones Unidas". "¿Por qué tenemos que irnos a la clásica confrontación española de izquierda o derecha para calificarlos de buenos o de malos?", se pregunta Bal. Hay que "luchar", remata Vera, "para que se cumplan esas resoluciones".

Lo mismo opina Bal de la situación del Sáhara respecto a Marruecos. Pero no coinciden en este caso con la política de Pedro Sánchez. Aún España, "según las resoluciones de la ONU, es administradora (del Sáhara)", explica, "¿con qué derecho cambia Pedro Sánchez la política de este país en lo referente a ese asunto?".

La Memoria, una cuestión "internacional"

Para determinar su posición respecto a las leyes de Memoria en España, también acuden a las Naciones Unidas. Un organismo que hace poco entró en polémica con este asunto en España, cuando tres relatores denunciaron algunos aspectos de las normas de Concordia que están impulsando varios gobiernos regionales de PP y Vox. "Yo la he expresado alguna vez en público", explica Bal. "Resoluciones de la ONU. ¿O es que creemos que esto sólo ha pasado en España? ¿No pasó en Alemania? ¿No pasó en Francia cuando decidieron borrar la simbología nazi de la época de ocupación?".

Esta es, en opinión de Vera y Bal, "una cuestión internacional". En consecuencia, opinan, "debería quedar absolutamente fuera del debate político nacional". Hay un informe, explica Bal, "demoledor con España al respecto, diciéndonos que no hacemos los deberes". Hay algo en lo que sí considera Bal que se debe actuar: en acabar con la simbología franquista, al tiempo que se mantienen los procedimientos que faciliten la búsqueda y reparación de las víctimas.

Edmundo Bal y César Vera Sara Fernández Ateneo de Madrid

No opina lo mismo en relación al reciente anuncio del ministro de Memoria, de ilegalizar la Fundación Francisco Franco: "Ojo, porque eso se basa en una institución que tiene reconocidos sus derechos. Esto tiene que ser compatible con el principio de seguridad jurídica".

Bal lanza la pregunta al aire: "¿La Fundación Franco realiza actos de enaltecimiento de la dictadura? Prohíbanse. O que se establezca un régimen sancionador en esa materia, pero con todas las garantías y respetando los derechos individuales". "Estamos en un régimen constitucional y democrático", concluye.

Queda clara la actitud que estos dos juristas pretenden imprimir en su nueva formación política, Cree. Huir, a toda costa, de la "brocha gorda para profundizar en la "complejidad", como afirman sus impulsores, que reviste la realidad.