Este es el equipaje de mano que puedes llevar en un avión: medidas y restricciones en Ryanair y EasyJet

El Ministerio de Consumo, bajo la batuta de Pablo Bustinduy, ha multado con 150 millones de euros a Ryanair, Volotea, Vueling y EasyJet. Y lo ha hecho por obligar a los pasajeros a pagar un extra por llevar equipaje de mano en cabina.

Asimismo, y como sanción accesoria, estas aerolíneas no podrán continuar realizando estas prácticas. Sin embargo, tanto Ryanair, Volotea, Vueling y EasyJet pueden recurrir primero ante el ministro en casación y, después, ante la Audiencia Nacional.

Más allá de la legalidad o no de esta práctica, te mostramos cuáles son las medidas y restricciones que tienen en vigor las aerolíneas. Una información muy útil si el pasajero quiere evitarse gastos de última hora en el aeropuerto.

¿Cuáles son las medidas del equipaje de mano?

El equipaje de mano, o de a bordo, es como una ‘segunda piel’ para la inmensa mayoría de los pasajeros de un avión. Pero estos deben saber que las características que debe tener depende de dos condiciones: una, la política de equipajes de la compañía aérea; y, dos, del billete comprado.

Las medidas más habituales son las de 55 x 40 x 20 centímetros. Pero suele haber variaciones. Así, por ejemplo, en AeroMéxico son de 55 x 40 x 25 centímetros; en Iberia, de 56 x 40 x 25 centímetros; y en Air Europa y Air France, de 55 x 35 x 25 centímetros. En Iberia y Air Europa, además, ponen como límite un peso de diez kilos si se viaja en turista (14 kilos si es en business).

¿Cuáles son las medidas en Ryanair y Volotea?

Si ponemos el foco en las compañías aéreas afectadas por la multa del Ministerio de Consumo, en Ryanair la política que tienen en marcha es la siguiente: su tarifa básica permite una maleta de 40 x 20 x 25 centímetros. A ello hay que unir un bolso pequeño y las bolsas adquiridas en las tiendas duty free de los aeropuertos. Eso sí, deben caber bajo el asiento de delante.

Si la maleta excede las medidas, hay que pagar. Lo mismo si se contrata la opción ‘prioridad’ que posibilita portar un bulto adicional de 55 x 40 x 20 centímetros. Si se viaja con bebés, se puede llevar un equipaje adicional si no supera los cinco kilos de peso.

En el caso de Volotea, su embarque prioritario permite subir a bordo una bolsa pequeña de 40 x 30 x 20 centímetros (que quepa debajo del asiento delantero), y una maleta de mano de 55 x 40 x 20 centímetros (en los compartimentos superiores).

Si no incluye embarque prioritario, podrá llevar una bolsa de mano gratis que deberá colocar debajo del asiento delantero. La maleta de diez kilos (medidas antes indicadas) no será gratis en la tarifa estándar, pero sí en la tarifa megavolotea y megavolotea plus. Si el pasajero factura cualquier equipaje que no esté incluido en su tarifa, le costará hasta 65 euros por pieza y trayecto.

¿Y cuáles son las medidas en Vueling y EasyJet?

En Vueling, para la tarifa Fly Light (vuelos internacionales) y tarifa Basic, Optima y Family (vuelos dentro de España), se puede llevar una pieza de equipaje de mano bajo el asiento de 40 x 20 x 30 centímetros. También en el compartimento superior si se contrata el servicio de piezas de equipaje o contratando los asientos Space One y Space Plus.

Para las tarifas Fly o Fly Grande (vuelos internacionales), Tarifa TimeFlex (nacionales) o clientes premium o con bebés, se puede llevar una pieza de equipaje de mano bajo el asiento (40 x 20 x 30 centímetros) más una pieza en el compartimento superior (55 x 40 x 20 centímetros).

Una pasajera, con su equipaje, en el Aeropuerto Adolfo Suárez, de Madrid. Eduardo Parra / Europa Press

Dos matizaciones: una, si en la puerta de embarque la pieza de equipaje de mano bajo el asiento supera las medidas de 40 x 20 x 30 centímetros, será facturada con un coste de hasta 75 euros; y, dos, si supera las medidas 55 x 40 x 20 centímetros, el coste será de hasta 140 euros.

Por último, y en el caso de EasyJet, todos los pasajeros pueden llevar a bordo una pieza de equipaje de mano pequeña con un tamaño máximo de 45 x 36 x 20 centímetros (incluidas asas y ruedas). Tiene que caber debajo del asiento delantero y tener un peso máximo de 15 kilos.

Los clientes que hayan pagado para añadir una pieza de equipaje de mano grande a su reserva, o que tengan una suscripción a easyJet Plus y hayan reservado una pieza de equipaje de mano grande, también pueden llevar a bordo una pieza de 56 x 45 x 25 centímetros. Eso sí, tiene que caber en el compartimento superior y pesar no más de 15 kilos.