De Nieves Álvarez al ministro Óscar Puente: los famosos enloquecen en el concierto de Taylor Swift en Madrid

Madrid está absolutamente bloqueado y extasiado por la presencia de la superestrella global Taylor Swift (34 años). El año pasado, la artista de Pensilvania firmó con el flamante Santiago Bernabéu la cantidad de dos conciertos. El primero de ellos ha tenido lugar en la noche de este miércoles, 29 de mayo, a las 20 horas. El segundo show, dentro del exitoso The Eras Tour, se celebrará mañana, jueves, día 30.

Tras su paso por París y Lisboa, ahora Taylor aterriza en la capital de España para coronarse como la reina del pop ante más de 130.000 fanáticos -en dos días- que la escucharán en el estadio de fútbol más importante del mundo.

Y entre esos citados swifties -así se denomina su fandom-, como no podía ser de otra manera, también hay rostros conocidos de la política, la empresa, la televisión, la comunicación y las redes sociales.

Ya salió la Diosa y lo puso todo patas arriba. pic.twitter.com/2bztTqWzGM — Oscar Puente (@oscar_puente_) May 29, 2024

Yolanda Díaz (53), vicepresidenta Segunda del Gobierno y Ministra de Trabajo y Economía Social, ha acudido en compañía de su única hija, Carmela, de 12 años. El ministro de Transporte y Movilidad Sostenible, Óscar Puente (55), ha sido otro miembro del Gobierno que ha disfrutado de temas como Cruel summer, canción que ha publicado en vídeo en su cuenta de X.

La que fuera ministra de Industria, Reyes Maroto, con blusa beige y pantalones mandarina o Juan Lobato, Secretario General del Partido Socialista Obrero Español de la Comunidad de Madrid han sido fotografiados entrando al estadio minutos antes de que arrancase el espectáculo. Cayetana Álvarez de Toledo (49), por su parte, ha asistido junto a sus dos hijas, Cayetana y Flavia, y como una fanática más ha hecho la cola bajo los 33 grados de temperatura que azotaban Madrid este miércoles.

Reyes Maroto, Cayetana Álvarez de Toledo y Juan Lobato en el concierto de Taylor Swift. Gtres y redes sociales

En un plano menos institucional, también han acudido la pareja de actores compuesta por Blake Lively (36) y Ryan Reynolds (47), la influencer Violeta Mangriñán (30) junto a su hermana, Lili Mangriñán; el it-boy Aless Gibaja, la supertop model Nieves Álvarez (50) o los marqueses de Cubas, Álvaro Falcó (39) e Isabelle Junot (33).

Estos últimos han tenido unas palabras con la prensa en los aledaños del estadio manifestando abiertamente las ganas que tenían que disfrutar del espectáculo que la cantante ha traído hasta nuestro país. Sorpresa mayúscula con la asistencia de Marta Ortega (40), presidenta de Inditex, junto a su esposo y padre de sus dos hijos pequeños, el empresario Carlos Torretta (39). Carola Baleztena (44), la chef Pepa Muñoz (52) o Paloma Segrelles también han querido cantar y bailar al ritmo de I know you were trouble o Shake it off.

Paloma Segrelles, Álvaro Falcó con Isabelle Junor y Pepa Muñoz. Gtres

Los fans de Taylor Swift saben perfectamente que entre las swifties VIP se encuentra Aitana Ocaña (24), otra de las asistentes al The Eras Tour. En esta ocasión ha ido sin su razón de amor, el cantante Sebastián Yatra (29), y la ha acompañado su padre, Cosme Ocaña.

📲 | La cantante española Aitana, intercambiando Friendship Bracelets esta noche. #MadridTSTheErasTour pic.twitter.com/nxYK4IJxsy — Taylor Status (@TaylorStatus) May 29, 2024

Cabe recordar que en apenas unos meses, en concreto el 29 de diciembre, será la creadora de temas como Teléfono o Vas a quedarte quien se suba a las tablas de la ingente ballena aerodinámica del Siglo XXI. Mañana, Taylor volverá a coger el micrófono para entregar a sus fanáticos, famosos o no, tres horas y media de música en directo y producción sin precedentes.