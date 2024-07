Las vacaciones de Iñaki Urdangarin en Bidart junto a su hija Irene y su madre y la incógnita de Juan Urquijo

Iñaki Urdangarin (56 años) está viviendo un momento de tranquilidad y serenidad en su vida personal. Desde que el pasado 9 de abril, fecha en la que finalizó su condena de cinco años y 10 meses que le impuso la Audiencia de Palma por el caso Nóos, obtuviera su ansiada libertad, el exduque trata de retomar su vida normal.

No han sido unos meses fáciles, pese a todo, para Urdangarin, pues muy a su pesar su nombre ha ocupado las páginas del papel couché, un extremo que, según confían a EL ESPAÑOL, no le ha hecho gracia. Entiende que su vida, alejado de la Familia del Rey, y una vez divorciado de la infanta Cristina (58), no debe ocupar espacio en la prensa ni horas de televisión.

Cierto es que, pudo conocer este medio, se sintió "liberado" tras su separación matrimonial y que está feliz con su razón de amor, Ainhoa Armentia (45), pero no lleva nada bien el seguimiento de los paparazzi y que su vida y movimientos en Vitoria sea radiados, como cuando se mudó de casa. "Quiero ser anónimo", manifestó hace unos meses.

Iñaki Urdangarin paseando de la mano junto a Ainhoa Armentia. Europa Press

Mientras trata de conseguir un trabajo acorde a sus circunstancias -en la capital de la comunidad autónoma del País Vasco o alrededores-, Iñaki ha comenzado unos días de asueto junto a su pareja sentimental. Además de una escapada con Armentia y los hijos de ésta, este medio ha podido confirmar que Urdangarin, junto a su madre, Claire Liebaert (89), viajará a Bidart.

Como marca la tradición de la familia, el exduque se hospedará durante unos días en el apartamento que se reparte con la infanta Cristina en la costa vascofrancesa. Allí, de acuerdo a los datos que maneja EL ESPAÑOL, recalarán algunos hijos de Urdangarin, entre ellos, su hija menor, Irene Urdangarin (19).

La joven, además de pasar unos días con su madre y con sus abuelos maternos -en Mallorca y en Abu Dabi-, disfrutará de una corta estancia en la costa de Bidart. Irene está muy unida, no sólo a su progenitor, también a su abuela Claire, a la que no ve todo lo que le gustaría. Contrariamente a lo que se ha publicado, la relación entre Irene e Iñaki es muy buena.

Existe una gran complicidad y Urdangarin siempre ha sentido un gran afán de protección sobre la pequeña de la casa. Detallan a este medio de comunicación que a una de las primeras personas que Irene informó sobre sus fotografías con Juan Urquijo (25) fue a su padre.

Irene Urdangarin en una fotografía tomada en Madrid, en diciembre de 2023. Gtres

El exduque se alegra de la felicidad de su hija, aunque, según deslizan, aún no conoce en persona al hermano de Teresa Urquijo y Moreno (27). "No ha surgido la ocasión", apostillan a este periódico. Ese encuentro, esa presentación, todavía no ha tenido lugar, aunque puede ser que este verano, en su estadía en Bidart, pueda producirse.

El único plan que Irene Urdangarin tiene cerrado para este verano y es oficial es acudir a la boda de su prima Victoria López-Quesada (26). Queda por saber si le acompañará su razón de amor, Juan. Tras su paso por Camboya, el siguiente movimiento en la vida de Irene tendrá lugar en Inglaterra, donde, según se ha publicado, ha solicitado plaza en varios centros universitarios en Reino Unido.

Antes de que llegue ese momento, Irene y Juan están viviendo un verano de lo más intenso y frenético, cargado de planes. La persona con la que se contacta informa que la joven no se siente cómoda al verse en las revistas del corazón, pero lo lleva relativamente bien al enfocarlo como algo temporal. "Madrid, para ella, tiene un sabor agridulce. Está con su familia y amigos, pero llevan regular la presión de la prensa".

Sin trabajo, pero con ingresos

Pese a que el excuñado del Rey de España está sin empleo, sí cuenta con dinero suficiente para vivir tranquilamente durante un tiempo. Así confirmó Vanitatis el pasado mes de mayo.

Este medio aseveró que Iñaki posee un fondo económico de 33.199,22 euros. ¿Cómo lo ha conseguido? Urdangarin realizó una serie de ingresos a la Audiencia de Palma en concepto de responsabilidad civil por su implicación en el Caso Nóos. En total, 1,2 millones de euros, de los que le han devuelto más de 30.000.

El exduque de Palma en una instantánea tomada en Madrid, en marzo de 2022. Gtres

Una fuente cercana al exjugador de balonmano apuntó que es "el resultado de pagar a la Comunidad Balear, a Hacienda, las multas, los recargos, las sanciones, y las costas de la Abogacía del Estado y Comunidad Balear -la parte correspondiente de sus honorarios profesionales-".

Además de este monto, el exmarido de la infanta cuenta con un sueldo mensual de 450 euros. Cabe recordar que a finales de diciembre de 2022, la sección primera de la Audiencia de Palma acordó devolver 201.175 euros a Urdangarin y a la infanta Cristina por haber pagado de más por la responsabilidad civil en el marco del mencionado caso de corrupción.

Según se conoció entonces, la comunidad autónoma de las Islas Baleares debía reintegrar 132.695,03 euros a Urdangarin, y 68.479,97 a Cristina de Borbón. Pese a haber acumulado esta suma de dinero, Urdangarin cuenta con un gran objetivo en mente: conseguir una estabilidad laboral y encontrar trabajo lo antes posible.

En las últimas semanas, ha trascendido que hace un año Iñaki recibió una propuesta para participar en un programa de televisión, que finalmente no aceptó. Según informó Vanitatis, a pesar de su motivación por encontrar trabajo, el exduque de Palma nunca se planteó formar parte de la pequeña pantalla.