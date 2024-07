Así afectará profesionalmente a Hiba Abouk su relación con Álvaro Muñoz Escassi: hablan los expertos

Desde hace un mes, la ruptura entre Álvaro Muñoz Escassi (50 años) y María José Suárez (49) ha conseguido monopolizar la conversación en la crónica rosa. Lo que parecía ser una separación más, ha acabado convirtiéndose en un culebrón en el que cada vez hay más personas implicadas.

Una de las primeras en aparecer en escena y que ahora está acaparando toda la atención mediática es Hiba Abouk (37). Días después de confirmar la ruptura entre la modelo y el jinete, empezaron a aparecer las primeras informaciones sobre una posible nueva relación con la actriz.

Desde un primer momento, ellos negaron todo lo que se hablaba de ellos. Sin embargo, esta última semana todo ha cambiado. Primero fueron unas imágenes en la portada de la revista Semana saliendo de un conocido restaurante, después la información de unas vacaciones en Tarifa y, por último, unas fotografías en las que aparecen en actitud cariñosa en Túnez. Pero ¿cómo puede afectar esta relación en los compromisos profesionales de Hiba Abouk?

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Hiba Abouk (@hiba_abouk_)

La actriz siempre se ha caracterizado por su discreción a la hora de hablar de su vida privada. Tan solo ha sido noticia después de su mediática ruptura con su expareja, Achraf Hakimi (25), tras ser acusado de presunta violación de una joven de 24 años. En ese momento ella dio un paso atrás y prefirió mantenerse en un segundo plano alejada del foco público. Ahora vuelve a estar en boca de todos después de hacerse pública su relación con Álvaro Muñoz Escassi. EL ESPAÑOL se ha puesto en contacto con expertos en publicidad, redes sociales y márketing para saber cómo esto puede perjudicarle en su carrera artística.

"Ha aumentado el interés de las personas. Sus posts de los últimos días son las publicaciones con más likes y comentarios de los últimos meses. La imagen polémica de la persona con la que se le relaciona le puede salpicar, tanto a su imagen para marcas como para futuros papeles como actriz", señala Jordi San Ildefonso, Social Media Manager de Metricool.

Tal y como señala el experto, esto sí que va a afectar tanto en sus campañas publicitarias como trabajos de la pequeña pantalla: "Puede ser un aliciente para alguna marca o alguna producción, porque, por lo general, no les suele gustar asociarse con elementos negativos. Puede recibir propuestas de nuevas marcas al estar más en tendencia en estos momentos, pero otras marcas más grandes no querrán asociarse a esa imagen".

Hiba Abouk en una de sus últimas apariciones públicas. Gtres

Lo que muchos han cuestionado estos últimos días es la postura de la actriz: del lado de la víctima en el caso de su exmarido y ajena a los comentarios de las últimas semanas sobre esta nueva relación. "No se puede entender, cómo a una chica como ella se le puede relacionar con un truhan. Se ha visto involucrada con una persona tan liberal, pero cuya liberación ha repercutido para mal en su expareja, María José Suárez. Si tú te has separado de una persona que presuntamente ha agredido a una mujer y que no te respeta en tu relación, cómo eres tú ahora la villana o la mala de la película. Esa ambigüedad no se entiende y puede perjudicarle. Ahora es ella la que se está metiendo en ese ambiente tóxico", defiende Arantxa Pérez, directora de PR&MANAG.

Es la misma línea que defienden los expertos de Personality Media: "Una pareja mala junto a una buena puede debilitarla, pero esto ira en función de lo que expongan su relación. Todavía es pronto, porque todavía se le conoce como una actriz y no como la pareja de Escassi. Conforme su imagen se vaya debilitando, resultará menos atractiva para las marcas. Si ella no se expone, no da pie o esquiva hablar de su vida privada, ira en su beneficio".

Una de las decisiones que ha tomado estos días ha sido limitar los comentarios en sus publicaciones de Instagram. Algo que tiene su parte positiva y negativa. "Ocultar los datos del perfil es algo que no gusta a un anunciante, porque si ocultas las métricas no se puede ver los resultados que estás generando ni puedes estimar. No es positivo de cara al exterior porque significa que no estás siendo suficientemente transparente", señalan desde Personality Media.

Álvaro Muñoz Escassi en un evento celebrado recientemente.

Arantxa Pérez, por su parte, defiende la decisión: "Intenta mantener su reputación tanto social como profesional, lo mejor que ha podido hacer ha sido cortar los comentarios. Sabe que a la prensa no la puede controlar, pero sí esperar a que se apague el fuego. No permite que el revuelo de fuera entre en su terreno. A veces los personajes aprovechan ese tirón de odio para subir su engagement. Tiene que saber qué objetivo tiene porque a una marca de lujo no le interesan este tipo de perfiles".

Lo mismo opina Jordi San Ildefonso: "Lo hace por su salud mental, para no leer comentarios negativos y me parece una buena opción hasta que pase la tormenta. El hecho de desactivar esa opción debería hacer pensar a los usuarios que escriben este tipo de comentarios".

Sólo el tiempo dirá haciendo donde se dirige esta relación y cómo afecta a Hiba Abouk en lo profesional. Lo que parecía ser su resurgir profesional después de años en los que ha estado involucrada al cien por cien en su familia, ha terminado convirtiéndose en un ir y venir de noticias sobre su nueva ilusión.