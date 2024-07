Sabemos todos los detalles del verano de Ana Obregón en Mallorca y su reacción al embarazo de Carolina Monje

La actriz y presentadora Ana García Obregón (69 años) vive con gran ilusión el verano desde que llegó a su vida su nieta, Ana Sandra Lequio Obregón, la hija biológica de Álex Lequio. Fue el pasado año 2023 cuando la también bióloga pudo disfrutar junto a la pequeña de la casa de su primer verano. De pronto, Ana tuvo un motivo para seguir, para luchar, para querer vivir.

Ha contado en más de una ocasión la artista madrileña que cuando falleció su vástago, víctima del sarcoma de Ewing, la vida se fundió a negro, las esperanzas desaparecieron. No obstante, el color y la luz cegaron a García Obregón cuando pudo cumplir el sueño de Álex: traer al mundo a una niña por gestación subrogada. Ana está feliz y sólo vive por y para Anita.

Sostiene su entorno más próximo que no quiere despegarse de ella, que ha renunciado a muchos trabajos y que los pocos que emprende los mide mucho. Sólo siente ilusión por aquellos que tienen un fin solidario. EL ESPAÑOL conoce que en los próximos días la actriz aterrizará en su casa de Mallorca, en la Costa de los Pinos. Al cierre de este artículo, Obregón sigue en Madrid.

Ana García Obregón, feliz, posando con su nieta, a la que coge en brazos.

Será "a comienzos de agosto, sobre el día 3" cuando Ana Obregón llega a Mallorca, a su paraíso, a su manantial. El motivo de que la presentadora del mítico ¿Qué Apostamos? esté alargando su estancia en la capital de España, en su casa de La Moraleja, no se debe a cuestiones profesionales. De hecho, Obregón ya ha grabado el espacio Los Iglesias. hermanos a la obra.

Hay que recordar que Chábeli (52) y Julio José Iglesias (51) están al frente de un nuevo programa que emite TVE, de reformas, y ya han trabajado en la casa de la comunicadora. Si Ana aún se encuentra en Madrid es porque algunos de sus sobrinos están disfrutando de las maravillosas instalaciones del fastuoso inmueble que construyó el padre de la actriz, Antonio Fernández, a orillas del mar.

Como ya hizo en otros veranos, la familia García Obregón se turna para combatir las altas temperaturas reinantes en dicho enclave, dispuesto con todo tipo de prestaciones. Obregón está convencida de que la pequeña Anita va a divertirse mucho más este período estival, pues ya es más grande y consciente.

A la vuelta del verano, se confía en que Ana tiene un importantísimo proyecto profesional sobre la mesa. Cierto es que cuenta con suculentas ofertas tanto en cine como en televisión, pero de todas esas propuestas hay una que le hace especial ilusión.

Todavía no ha dicho 'sí', ni hay nada formalizado, pero todo apunta a que se lanzará a la aventura: "Lo único que pide es que la grabación no la obligue a pasar noche fuera de casa". En otro orden de cosas, EL ESPAÑOL ha podido confirmar que la actriz y presentadora "se enteró por la prensa" del embarazo de la última pareja de su hijo, Carolina Monje (29).

Este hecho se debe a que en la actualidad Ana y Carolina no mantienen ninguna relación. Ni buena ni mala; directamente no existe. ¿Cómo ha encajado Ana este estado de buena esperanza de Monje? El informante se muestra cauto: es un tema delicado. Ana le desea lo mejor a la persona que hizo feliz a su hijo en el último tramo de su vida.

Se reflexiona en esa línea: "El dolor es inevitable, porque Ana se acuerda de muchas cosas". Ana Sandra, como decíamos algunas líneas arriba, ha devuelto a la vida a Ana -"He vuelto a vivir", manifestó a su llegada de Miami-, pero el recuerdo de su hijo siempre está ahí, lacerante y punzante. Ese dolor nunca muere, ni se amaina. El pasado 23 de junio, el día que Álex habría cumplido 32 años, Ana le dedicó unas líneas.

El pasado 23, solsticio de verano en que se celebra la mágica noche de San Juan, la actriz le ha dedicado unas durísimas líneas a su hijo, acompañadas de un vídeo recopilatorio de los mejores momentos de la infancia del joven. "Aless. 23 de junio de 1992. Amor de mi vida: Hoy hace 32 años que nacimos los dos porque tú me diste la vida", comenzó el post.

Y añadió: "Naciste en la noche más mágica del año, por eso embrujaste con tu luz a todos los que tuvimos la suerte de quererte. Hoy cumplirías 32 años. Guardo aquella flor que me regalaste el día que cumpliste 4 años tatuada con sangre en mi corazón. Lo siento, no puedo decirte nada más... El dolor me lo impide. Te amo. Mamá".

El rayo de luz de Ana

La muerte de Álex nunca la va a superar Ana Obregón. Eso jamás se supera: se convive con ello. Tampoco volverá a ser tan feliz como lo era entonces, con su hijo en vida. Pero hubo una llegada que supuso para Obregón un pequeño rayo de luz en su oscuridad: el alumbramiento de Ana Sandra Lequio Obregón, la hija biológica de Álex Lequio y nieta de Ana.

"Mi peque, cuando yo no esté, le diré que tiene que seguir con la fundación de su papá. Eso me lo enseñó Álex, que me dio una lección de vida. Me dijo 'mira, mamá, lo más importante en esta vida es primero pasar tiempo con las personas que quieres, y segundo pasar tiempo ayudando a los demás'", aseguró hace unos días Ana en un acto público.

Muy emocionada, sostuvo sobre la pequeña Anita: "Estoy volviendo a vivir, siempre lo he dicho. Anita me ha devuelto la vida". Hace unos días, con motivo del 16 cumplemes de Anita, Obregón le posteó: "Feliz cumple 16 meses, Anita. Eres la luz de tu papá en la Tierra. Muero de amor por los dos".