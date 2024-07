La drástica decisión de Hiba Abouk tras hacerse públicas las imágenes de su cita junto a Álvaro Muñoz Escassi

Está a punto de cumplirse un mes de la mediática ruptura de María José Suárez (49) y Álvaro Muñoz Escassi (50) y no dejan de sucederse las noticias respecto de esta noticia que ya se ha convertido en uno de los temas más seguidos del verano.

Los protagonistas de la historia ya han dado su versión de los hechos y la próxima en hacerlo va a ser Valerí, la tercera en discordia y el motivo que terminó por dinamitar su relación, que se sentará este viernes en el plató de De Viernes.

Pero hay otro rostro conocido que ha pasado a convertirse en la protagonista involuntaria: Hiba Abouk (37). Precisamente, ha sido este miércoles, 24 de julio, cuando se han hecho públicas unas imágenes en las que aparece junto al jinete saliendo de un restaurante italiano de Madrid. Ante esta portada de Semana, la actriz ha decidido tomar una drástica decisión.

Muy activa en redes sociales, Hiba Abouk suele compartir todo tipo de contenido: desde imágenes promocionales hasta momentos de desconexión con sus dos hijos. En las últimas horas, la intérprete ha decidido desactivar los comentarios de su perfil de Instagram para evitar la llegada de mensajes negativos.

La última publicación que ha compartido ha sido hace unas horas, tiempo en el que ha acumulado más de 30.000 me gustas, pero donde no se puede comentar nada. Hasta el momento de limitarlos, había acumulado más de 550 comentarios que ya no se pueden ver.

Hay otras imágenes promocionales de hace días que no ha limitado y donde los más críticos han dejado sus mensajes. "Pero con Escassi, ¿no había uno peor?", escribe una usuaria.

Muchos de sus seguidores o usuarios de la plataforma le han llegado incluso a preguntarle por qué negaba su relación si ya se les estaba viendo juntos en diferentes puntos de la geografía española. Harta de estos comentarios, Hiba Abouk ha decidido que no van a seguir llegándole o al menos, por el momento.

Portada de la revista 'Semana'.

Precisamente, este martes 23 de julio era captada por las cámaras de Europa Press y evitaba hacer ningún tipo de declaración al respecto. Cada vez se van conociendo más detalles sobre esta relación y los planes que ya están empezando a hacer.

Ha sido Informalia quien ha avanzado otra de las escapadas de Escassi e Hiba Abouk. Tal y como apuntan, ambos se desplazaron hasta la costa de Túnez para disfrutar de un apasionado encuentro en un exclusivo hotel Only Adults. Un viaje de tres días que, además, habría coincidido con el día en el que María José Suárez se sentó en el plató de De Viernes para hablar de su relación.

El citado medio asegura que se les pudo ver cogidos de la mano a orillas del Mediterráneo, dándose abrazos y viendo un romántico atardecer. Este martes, el periodista Pepe del Real anunciaba que la pareja había disfrutado de una casa alquilada en Tarifa donde mantenerse alejados de los focos. Unas citas que contrastan radicalmente con las palabras que pronunciaba el jinete: "Ya lo ha dicho él, somos amigos y nada más".