El primer verano de Las Campos en Málaga sin María Teresa con el foco puesto en el embarazo de Alejandra Rubio

El 5 de septiembre de 2023 el mundo del periodismo vivía una de las mayores pérdidas del siglo tras la muerte de María Teresa Campos. La comunicadora fallecía a los 82 años en la Fundación Jiménez Díaz tras una insuficiencia aguda respiratoria, dejando desolados a amigos, compañeros de profesión y, especialmente, a sus hijas, Terelu Campos (58 años) y Carmen Borrego (57).

Aunque nacida en Tetuán (Marruecos), María Teresa Campos siempre sintió un vínculo muy especial con la ciudad de Málaga, donde llegó con sus padres y sus hermanos cuando apenas tenía un año y de la que siempre se ha sido una completa enamorada. De hecho, tras el triste anuncio de su muerte, el Ayuntamiento de Málaga anunció públicamente que pondría una calle en la ciudad con su nombre. Meses después, se conoció que se encuentra en la zona de la Universidad y recibe el nombre de 'Periodista María Teresa Campos'.

La presentadora tuvo siempre devoción por la Costa del Sol. Cada verano, la mítica comunicadora hacía las maletas para disfrutar de unas vacaciones en la ciudad, donde la familia Campos dispone de una casa. Unos días de desconexión que siempre venían cargados de una intensa vida social y reuniones multitudinarias. No obstante, y según pudo confirmar EL ESPAÑOL, el 2023 fue el primer año en el que la andaluza no se desplazó a su adorada ciudad por motivos de salud.

Carmen Borrego y Terelu Campos en el funeral de Teresa. Gtres

Con el verano ya en su transcurso, la familia Campos vive su primer verano sin María Teresa. Y las hermanas no han dudado en pasar su primer plan de vacaciones en la tierra que vio crecer a su madre, concretamente en el barrio pesquero de Pedregalejo. Allí, Terelu y Carmen disponen de la única propiedad que heredaron a partes iguales. Una vivienda a la que han acudido en los últimos meses Alejandra Rubio y Carlo Costanzia (31), quienes vivirán también su último verano antes de ser padres a principios del año que viene.

La escapada a Málaga de las hermanas Campos no ha sido del todo motivo de celebración, sino para participar en la procesión de la Virgen del Carmen, donde acudieron de la mano de la hija y el marido de Carmen, José Carlos Bernal, haciendo homenaje a las procesiones andaluzas por las que su madre sentía tanta devoción. La mayor de las Campos no dudó en compartir hace unos días un emocionante momento en sus redes sociales, acompañando un emotivo texto con un vídeo en el que una de las hermanas de la cofradía dedicar la levantada a María Teresa Campos. "Ella siempre era de su virgen del Carmen. No faltaba en ningún 16 de julio".

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de TERELU CAMPOS OFICIAL (@terelubcampos)

Las Campos se enfrentan a un verano de lo más complicado. La ausencia de su madre se suma a las críticas por el primerizo embarazo de Alejandra Rubio y la tediosa relación de Carmen Borrego con su hijo, José María Almoguera, quien se hizo conocido tras su posado en la revista Semana junto a su mujer Paola por unas duras declaraciones contra la familia que terminaron con cualquier relación existente entre madre e hijo.