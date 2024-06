Campos y Costanzia Flores, las dos sagas que entroncan tras el embarazo de Alejandra: consuegras 'enemigas' y cárcel

Sin ningún género de duda, este pasado miércoles, 19 de junio, se ha escrito otro capítulo en la historia de la crónica social en España a golpe de embarazo. De forma totalmente sorpresiva, Alejandra Rubio (24 años), hija de Terelu Campos (58) y nieta de María Teresa Campos, ha anunciado junto a su pareja, Carlo Costanzia di Costigliole III (31 años), que está esperando su primer hijo.

Un estado de buena esperanza que ha sorprendido a propios y extraños, máxime si se tiene en consideración que su historia de amor tan sólo suma cinco meses. Alejandra y Carlo, felices y excelsos, han accedido a aparecer en el papel couché y se han confesado como nunca en las páginas de la revista ¡HOLA! "El bebé nacerá en diciembre. Estamos muy contentos. (...) De repente, me agobié mucho", ha manifestado Rubio.

"Cualquier cosa de nosotros ya es un bombazo, así que imagínate esta noticia", reconoce Carlo. El anuncio de este embarazo ha acarreado feroces críticas en las redes sociales y distintos medios, pues Alejandra siempre se ha vanagloriado de no comercializar con su vida privada. Sea como fuere, con la llegada del vástago de Alejandra y Carlo se entroncan dos sagas de abolengo en España.

[Alejandra Rubio, embarazada tras cinco meses de relación con Carlo Costanzia: “Vamos a ser padres”]

La portada de '¡HOLA!' en la que Alejandra y Carlo anuncian la feliz noticia.

Dos poderosas familias enlazadas de por vida por la línea de la consanguineidad: el apellido Campos -en realidad, Alejandra se apellida Rubio Borrego- de la joven colaboradora de televisión, y el Costanzia di Costigliole Flores del actor Carlo. La vida, siempre caprichosa, como el amor, ha unido -ahora, para siempre- a dos personas que un vasto legado y una profunda historia narrada en la crónica social.

Parece imposible no vincular que esta dulce espera de Alejandra y Carlo acerca -más que nunca- a dos mujeres, dos consuegras -Alejandra y Carlo no se han casado de momento- que, públicamente, siempre han estado separadas en una suerte de enemistad.

La relación de Terelu Campos y la socialité Mar Flores (55) -madre de Carlo- nunca ha sido fluida. Directamente, casi no ha existido, de tan nulo trato. El motivo no es otro que un nombre propio: Nuria González (53). Terelu es íntima amiga de la viuda de Fernando Fernández Tapias. Una amistad que se remonta a décadas atrás y que comenzó María Teresa con el empresario y naviero.

Esta estrecha circunstancia -Terelu ha calificado a Nuria de "familia" en alguna ocasión- ha propiciado, de manera natural, un inexistente trato entre la hermana de Carmen Borrego (57) y Mar Flores.

"No se llevan ni bien, ni mal, ni regular. Es que no se llevan, porque nunca ha habido roce ni nada. Habrán coincidido en tantos años en dos o tres sitios. Saludos cordiales, si acaso, y poco más", informa a EL ESPAÑOL una fuente de total solvencia, próxima a la saga Campos. Sea como fuere, lo que es un hecho es que Terelu y Mar serán dos abuelas condenadas a entenderse.

Tal y como sostienen los novios en las páginas del papel couché, la primera en enterarse de la noticia del embarazo fue Terelu Campos. "Al poco tiempo de hacerme la prueba, me preguntó qué me pasaba. Me notaba rara y muy nerviosa. Tampoco le hablaba como siempre. Igual estaba más a la defensiva. Por eso, mientras estábamos hablando de otra cosa, se lo solté de sopetón. Pensé: 'Ahora o nunca'", ha asegurado Alejandra.

Alejandra Rubio y Carlo Costanzia en una fotografía tomada en Madrid. Europa Press

"Ahora entiendo todo", cuenta Alejandra que le dijo su madre. "Como me veía nerviosísima, mi madre no entendía por qué me estaba comportando así. Después, ya me dijo que, fuera lo que fuera, tomáramos la decisión que tomásemos, iba a estar con nosotros y nos apoyaría. Mi madre es increíble", ha manifestado, orgullosa, la colaboradora.

Por su parte, Carlo también ha dado a conocer cómo se enteraron sus padres: "Primero se lo dije a un par de amigos. Cuando ya vimos que el embarazo iba bien, se lo conté a mis padres. Fue hace como dos semanas o un poco más, casi a la vez. Se dio el caso de que ese día vi antes a mi padre e, inmediatamente después, a mi madre. Me lo quería quitar de en medio cuanto antes. Obviamente, mi padre también flipó. Pero me dijo que era nuestra decisión y que nos apoyaría al cien por cien".

Los Costanzia di Costigliole

Lo cierto es que la familia Campos entronca con un apellido cuanto menos controvertido en la prensa española y extranjera. Los hijos de Carlo Costanzia padre se han visto involucrados en los últimos meses en diversos delitos de fraude, drogas e intentos de asesinato.

A finales de junio del año pasado, a Carlo le condenaban a 21 meses de cárcel por un delito continuado de estafa agravada en la compraventa de coches de lujo. Si este caso no fuera suficiente, al padre de los Costigliole, Carlo II, que estuvo casado con Mar Flores de 1992 a 1995, no paran de acumulársele los problemas.

Carlo Costanzia, en una imagen de archivo con sus hermanos Pietro y Rocco. Redes Sociales

Su otro vástago, Pietro (23) fue detenido en Turín el 20 de marzo por un presunto intento de asesinato a machetazos de otro joven de su edad. Cinco días más tarde, su hermano Rocco (22) fue acusado de ser el presunto cómplice, ya que confesó que "conducía el scooter".

Si en España la familia Costanzia di Costigliole ha estado intermitentemente en el candelero, en Italia hacía bastantes décadas que no se sabía nada de ellos. En los últimos meses, se ha publicado que Carlo y sus hermanos frecuentaban las fiestas de la jet set italiana, viven en un castillo y que su nivel de vida era tremendamente alto.

Según el Libro d’Oro di la Nobiltà Italiana, los Costanzia ostentaban el título de Señores en la corte de los marqueses de Saluzzo en el siglo XII debido a los logros y quehaceres de Guglielmo allá por 1192. Con el devenir de los siglos, los Costanzia pasaron de respetados nobles a mancillar su apellido con la cárcel y los escándalos.