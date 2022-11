2 de 10

Están irreconocibles, pero son ellas: Klhoe Kardashian y Kendall Jenner durante su infancia y todavía sin retoques. La empresaria felicita con esta adorable foto a su hermana por su 27 cumpleaños y añade un emotivo texto. "A mi primer bebé, feliz cumpleaños. Tú eres quien robó mi corazón y me hiciste enamorarme de más formas de las que imaginaba posibles. Tú eres quien me enseñó la responsabilidad, la paciencia, el amor incondicional y la compasión. Eres una de las personas más gentiles y puras que he conocido. Kenny, dejas a la gente desconcertada por tu belleza e intelecto. En tu vida, has derribado barreras y cuando alguien te dijo que no, nunca te rendiste hasta que les demostraste que estaban equivocados", escribe.

"Te deseo el más feliz de los cumpleaños. Rezo para que cada año mejore y seas más y más feliz cada día que pasa. Ruego que seas mimada para siempre con amor y salud. Espero que siempre sientas cuán obsesionados estamos todos con la magia que provocas. Mi raro, mi dulce ángel de hermana, te amo con cada gramo de mí", termina el mensaje.