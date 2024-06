De la ausencia de los Eméritos a la altura de la infanta Sofía: así ha cambiado la foto de los Reyes y sus hijas en el balcón

Nada es igual en la Casa Real desde el 19 de junio de 2014, cuando Felipe VI (56 años) fue proclamado monarca de todos los españoles. Sólo hay que ver la imagen de los Reyes y sus hijas saludando en el balcón hace 10 años atrás y compararla con la que se produjo este miércoles, 19 de junio de 2024, para confirmar los cambios.

En su discurso de proclamación, Felipe VI prometió estar a la cabeza de una Corona renovada y transparente, tras muchos años de opacidad que marcaron el fin del reinado de Juan Carlos I (86). Así ha sido y el Rey, en su primera década como soberano, ha dado prioridad a la Corona antes que a sus sentimientos familiares. Además, como muchas casas reales europeas, se ha inclinado por una monarquía reducida.

A día de hoy, la Familia Real sólo está conformada por cuatro miembros -Felipe, Letizia (51), Leonor (18) y Sofía (17)-, los únicos en protagonizar el último saludo en el balcón principal del Palacio Real con motivo del décimo aniversario del soberano en el trono.

Felipe VI y sus hijas tras la proclamación de Felipe VI el 19 de junio de 2014. Casa Real

Hace 10 años, cuando Juan Carlos dejaba el trono oficialmente, sí fue protagonista del saludo en el balcón. Asimismo, la reina Sofía (85). Entonces, los Eméritos se situaron a los extremos. Él junto a la princesa de Asturias y ella, al lado de la menor de los Borbón Ortiz. No obstante, en determinados momentos hubo movimientos y cambios de posición que incluso propiciaron un beso en la mejilla entre los anteriores soberanos.

Hoy, una imagen así sería impensable. Juan Carlos vive en Abu Dabi mientras que Sofía permanece en La Zarzuela. Aunque siguen unidos en matrimonio, bien se conoce que la relación sentimental entre ambos es inexistente.

En 2014, también hubo un gesto cariñoso entre Felipe y Letizia. Él la abrazó por la cintura mientras ella cogió su rostro con intención de darle un beso. La imagen de este pasado miércoles fue distinta, pero con su punto de complicidad. Ambos, con una sonrisa casi permanente, intercambiaron palabras y confidencias mientras transcurría el acto. Lo mismo hicieron con sus hijas, hoy convertidas en adolescentes.

El cambio de Leonor y Sofía es, a simple vista, la mayor diferencia entre el posado del 2014 y el que se produjo este pasado miércoles. Hace 10 años, la princesa de Asturias tenía ocho años y su hermana, siete. Tenían una imagen aniñada y vestían casi idénticas: vestido con lazada en la cintura, zapatillas y la melena corta y suelta. En el caso de la heredera, con una trenza de medio lado que, por muchos años, se convirtió en su seña de identidad.

Los Reyes y sus hijas saludando desde el balcón este miércoles, 19 de junio de 2024. Gtres

Hoy, Leonor es mayor de edad, se encuentra en plena formación militar y tiene un papel mucho más activo en su condición de heredera al trono. En lo que a moda se refiere, posee un estilo propio y diferente al de la Infanta. Por su papel, viste más formal. Según la importancia del acto, además, lleva en su pecho el Toisón de Oro, la máxima distinción de la Familia Real española que le concedió su padre cuando cumplió 10 años.

Como no podía ser de otra forma, este pasado miércoles, en la celebración por el décimo aniversario de la proclamación de Felipe VI, Leonor sumó a su look total red esta distinción. También lo hizo su padre, marcando así una diferencia con el saludo desde el balcón del año 2014. Entonces, Leonor no había recibido el Toisón de Oro y el Rey, por su parte, no lo llevó sobre su uniforme.

La Familia Real, muy cómplice, en el balcón del Palacio. Gtres

De la infanta Sofía, además de su estilo juvenil, cabe resaltar su altura. La menor de los Borbón Ortiz ha heredado esta característica de su padre y gana en centímetros a su hermana y a su madre, quien este pasado miércoles, además, lució mucho más baja. Tras siete minutos en el balcón, Letizia tuvo que sentarse debido a la fractura que sufrió en un dedo del pie hace unas semanas y que la ha obligado a ir en zapatos planos en sus últimos actos.

El 19 de junio de 2014, Letizia se decantó por un vestido de Felipe Varela, en blanco roto y con pedrería en el cuello, que completó con unos altísimos salones nude. El outfit de este miércoles nada tuvo que ver con aquel estilismo. La consorte recuperó un conjunto de falda y blusa azul satinado de la firma española Maksu que combinó con unas sandalias planas plateadas.

Aunque podría parecer imperceptible, otra de las marcadas diferencias entre una foto y otra reside en el escenario. El 19 de junio de 2014, Felipe, Letizia, Leonor y Sofía, junto a los Eméritos, saludaron a los ciudadanos desde el balcón que da a la plaza de Oriente. El 19 de junio de 2024, la imagen también se produjo en el balcón principal del Palacio Real, situado en el Salón del Trono y orientado hacia la plaza de la Armería, enfrente de la catedral de la Almudena.