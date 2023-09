Carlo Costanzia, hijo de Mar Flores, ingresará en prisión casi dos años por un delito continuado de estafa

Duro revés para la modelo y colaboradora Mar Flores (54 años). Su hijo mayor, Carlo Costanzia (30), deberá ingresar en prisión durante casi dos años por un delito continuado de estafa agravada en un caso relacionado con la compraventa de coches de lujo. La Audiencia Provincial de Málaga ha ratificado la condena, por lo que el actor no podrá eludir la cárcel.

Pese a que el protagonista de la serie Toy Boy había llegado a un acuerdo con la Fiscalía y había recurrido la sentencia condenatoria para intentar evitar su ingreso en un centro penitenciario por tratarse de una pena menor a dos años, finalmente, le será imposible librarse de la cárcel por la ratificación de la Audiencia de Málaga y por tener antecedentes. Esta última sentencia se ha ratificado con el voto favorable del Ministerio Público y su entrada podría ser inminente.

A lo largo de su vida, el intérprete fue detenido en varias ocasiones por delitos contra la seguridad vial y por delitos contra el orden público. De ahí el motivo por el que esta vez sí tendrá que traspasar las puertas de una cárcel y permanecer tras ellas durante 21 meses.

Carlo Constanzia. Redes sociales

El primogénito de Mar Flores habría devuelto la cantidad de dinero estafada y se habría mostrado dispuesto a colaborar con la justicia, según avanzó el programa Y ahora Sonsoles este miércoles 27 de septiembre. El actor ha afirmado que él también es una víctima de Roberto, su socio en el negocio fraudulento de compraventa de vehículos de lujo.

Ahora, tras conocerse cuál será su futuro, Carlo ha revelado al programa que se encuentra "completamente consternado". Aunque "temía la decisión de que el juez dictase sentencia de dos años de cárcel", creía que su "pacto con la Fiscalía era sólido" y que no se rompería después de haber acordado devolver una cantidad que rondaría los 160.000 o 170.000 euros.

En la sentencia queda detallado que Costanzia asumirá "21 meses de cárcel y multa de cinco meses con una cuota diaria de seis euros, con una responsabilidad personal subsidiaria en caso de impago de un día de privación de libertad por cada dos cuotas diarias no satisfechas", tal y como avanzó Semana el pasado mes de junio.

La reacción de Mar Flores

Mar Flores. Gtres

Se han confirmado los peores presagios de la presentadora. Su hijo mayor sí irá a la cárcel y durante los próximos años sólo podrá verle dentro de las rejas de un centro penitenciario. Ahora, tras conocerse la ratificación de la pena, Mar ha huido de las cámaras sin revelar cuál es su estado y si continúa confiando en la justicia.

Mar Flores hablaba con EL ESPAÑOL en abril de 2022 sobre su larga trayectoria, sobre la maternidad y sobre sus cinco hijos: Carlo, Mauro (19), Beltrán (16), Bruno (12) y Darío Merino (12). "Qué difícil es iniciar una carrera. Carlo no lo ha tenido fácil. Y, además, es una persona a la que le gusta ir poco a poco. No le gusta hacer cosas estridentes. Es muy profesional y le va a costar muy poquito. En la vida a veces se quiere subir muy rápido y es muy fácil, pero él es más constante, pasito a pasito. Está muy contento. Yo le veo muy bien y me alegro. Ha elegido una gran profesión y súper difícil, pero que sea lo que Dios quiera".

