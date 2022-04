Mar Flores, sobre la maternidad: "No estaba preparada para tener cinco hombres"

Este jueves, 28 de abril, ha sido un día especial para Mar Flores (52 años). Por primera vez ha protagonizado un evento con su sobrina Laura Matamoros (29), a quien considera una hija. Así lo ha expresado ella misma en una conversación con EL ESPAÑOL.

Tras posar con la influencer en el 25 aniversario de Arkofluido Alcachofa, de Arkopharma, Mar Flores ha atendido a este periódico para hablar de la maternidad, el trabajo y sus trucos de belleza. Uno de ellos, ligado al producto que ha promocionado y que, tal y como ha comentado, la ayudó a recuperar su figura tras el embarazo de sus mellizos, Bruno (11) y Darío Merino (11), quienes llegaron después de Carlo Costanzia (29), Mauro (18) y Beltrán Merino (15).

"Lo conocí hace tiempo, de manera natural. Lo busqué cuando nacieron mis mellizos en 2011 porque quería recuperarme. Aunque solo cogí 12 kilos, me costó mucho volver a mi peso. Ahora, ocasionalmente, para semanas detox, lo utilizo por 20 o 30 días de manera constante. Deshincha y drena bastante... Tiene ingredientes naturales y ahora, además, te ponen un asesor de nutrición online, que me parece muy buena idea", ha comentado Mar Flores.

Posado de Mar Flores en el 25 aniversario de Arkofluido Alcachofa. Gtres

¿En cuánto a la alimentación, sigue una rutina? ¿Tiene algún alimento prohibido?

No me gusta el dulce. Prefiero un plato de pasta a comerme un bombón.

¿Cómo se cuida en su día a día?

Soy súper disciplinada y muy constante.

¿Sigue alguna rutina de ejercicio?

Soy muy constante en el deporte, desde los embarazos. Hago yoga, normal y aéreo. Entreno tres veces por semana con peso y hago mucho cardio. Entre cinco y siete kilómetros al día.

Es una ocasión especial. Ha posado con su sobrina Laura Matamoros. ¿Qué tal experiencia de trabajar juntas?

La adoro, es divina. Así que muy bien. Me hacía mucha ilusión. Cuando nos llamaron para este trabajo, que me enteré más por ella, me avisó muy emocionada.

¿Están muy unidas?

Tiene la edad de mi hijo, el mayor. Me la he llevado de viaje a todas partes. Es la hija que no tuve.

Laura ha dicho que ha aprendido mucho de usted. ¿Y usted de ella?

Yo estoy alucinada con las nuevas generaciones. Es una frescura y tienen una rapidez de la que hay que aprender. De mis hijos pequeños también aprendo todos los días. Yo creo que la juventud aporta algo que hay captar y reciclar.

Mar Flores ha trabajado por primera vez con su sobrina Laura Matamoros. Gtres

¿Cómo lleva ser madre de cinco hijos?

Soy muy familiar. Vengo de una familia numerosa, estoy acostumbrada, me gusta el ruido... No estaba preparada para tener cinco hombres. Buscaba una niña, por eso insistí tanto. Cuando vi que la niña no llegaba, paré.

¿Es la reina de la casa?

La verdad es que sí. Tengo unos niños fantásticos.

¿Cómo está su relación con Elías Sacal?

De lo personal me gusta hablar poco. Yo estoy muy feliz, encantada... La vida me trae todo el tiempo cosas maravillosas y tengo un verano estupendo por delante. Me la voy a pasar bomba.

¿Qué planes tiene?

Me iré con mis niños el mes de julio, que me toca con ellos. Vamos a irnos todos juntos de vacaciones. Creo que incluso el mayor estará con nosotros, si no tiene cosas de trabajo. Y en agosto a disfrutar la vida con amigos.

¿Cómo ve la carrera actoral de su hijo Carlos?

Qué difícil es iniciar una carrera. No la ha tenido fácil. Y además él es una persona que le gusta ir poco a poco. No le gusta hacer cosas estridentes. Es muy profesional y le va a costar muy poquito. En la vida a veces se quiere subir muy rápido y es muy fácil, pero él es más constante, pasito a pasito. Está muy contento. Yo le veo muy bien y me alegro. Ha elegido una gran profesión y súper difícil, pero que sea lo que Dios quiera.

¿Recurre a usted para pedirle consejos?

Él es muy independiente. A nivel de relación madre e hijo por supuesto que sí, siempre me pregunta. Pero es muy independiente en cuanto a la toma de sus decisiones.

Mar Flores ha hablado sobre la maternidad, el trabajo y sus trucos de belleza. Gtres

¿Ha visto la serie?

Sí, claro. Para ser su primer papel, me parece que ha hecho un súper trabajo. Le he visto prepararse en lenguaje de signos y físicamente... De hecho, por forzarse, se lesionó la espalda. Quiere trabajar y va a conseguir todo lo que quiera.

¿Lo de la música cómo lo lleva?

Es una persona joven, está intentando buscar la vida como pueda. Le digo que, como todo en esta vida, si es constante, bueno y va con buen corazón, sale todo bien.

¿Sus otros hijos ya saben a qué quieren dedicarse?

Han tirado más por el sector empresarial. Yo creo que están definidísimos. Son muy discretos, quieren cero exposición. Yo lo he hablado con su padre y así lo queremos. Gracias a Dios, pueden disfrutar de una vida normal.

¿Se le volverá a ver en las pasarelas?

Yo creo que con una buena rutina te preparas para el verano, las pasarelas... Lo que quieras.

¿Le gustaría retomar su faceta de actriz?

Nunca se sabe. No digo que no. A mí me encanta trabajar. Me encanta mi trabajo, soy una mujer muy versátil. He hecho moda, he hecho pasarela, he trabajado como presentadora de televisión, he sido actriz... Soy creativa y, sobre todo, me encanta este medio. Así que todo lo que surja, que se acomode en vida y a lo que me gusta hacer, bienvenido. No le tengo miedo a nada. Cuando vinieron a ofrecerme mi primer papel como actriz, me preparé durante un año y lo hice.

Primer posado "histórico" de Mar Flores y Laura Matamoros AGENCIAS

