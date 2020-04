Carlo Costanzia, hijo de Mar Flores: "Mi madre está flipando con la gente que me sigue"

Carlo Costanzia (26 años) se ha convertido en todo un fenómeno mediático después de que Toy Boy, la serie que protagoniza, haya aterrizado en Netflix con una gran acogida por parte del público.

Aunque la fama le acompaña desde que nació por ser el hijo de Mar Flores (50), el joven actor prefiere optar por la discreción y mantenerse alejado del foco mediático, centrado en su prometedora carrera profesional. Sin embargo, ha roto su silencio para contar cómo está viviendo el éxito, la relación con su madre y cómo está de ocupado su corazón.

Carlo Costanzia es el hijo mayor de Mar Flores. Gtres

¿Cómo está llevando este confinamiento?

Bien, como todos, con muchas ganas de salir pero bien, intentando hacer cosas, entrenando, escribiendo, creando un poquito... durmiendo de más también.

¿Cuál es su rutina?

Lo primero desayuno, saco a los perros y luego me pongo a entrenar. Luego depende de cómo termino el entrenamiento después de la ducha me pongo a escribir, a cocinar o en el caso de que tenga que estudiar pues estudio.

¿Es 'cocinitas'?

Siempre he sido muy 'cocinitas', lo estoy disfrutando mucho, sí que es verdad que ahora vas al supermercado y hay cosas que no encuentras pero cocino desde siempre.

¿Qué es lo que más le está costando?

Soy un chico muy casero dentro de lo que cabe, de vez en cuando explotas de estar en casa y sales, te tomas un vino, ves a un amigo o de repente haces algo más que estar en casa, no lo estoy sufriendo tanto como una personas que es más callejera pero lo estoy llevando bastante bien, manteniendo la cabeza ocupada en cualquier cosas.

¿Lo está viviendo solo?

Estoy solo, con mis perros que son la mejor compañía y nada, bien, muy bien.

Pese a convivir con la fama desde pequeño, mantiene la discreción sobre su vida personal. Redes sociales

Un virus que también está afectando mucho a Italia.

Si, ahora mismo estamos prácticamente, sobre todo en Madrid, en la misma situación que están en Italia, a nivel de contagios y a nivel de confinamiento. Sí que es verdad que empezó allí toda la oleada y sí que te preocupas un poco, sobre todo la abuela o personas más ancianas pero bueno, creo que lo están llevando bastante bien, están también en casa y ha sido lo necesario para que todo este virus pase lo antes posible.

Son muchas horas las que pasamos con nuestro yo interno, ¿le está sorprendiendo en algo que desconocía?

La verdad es que gracias a Dios o por desgracia en mi vida he pasado mucho tiempo conmigo mismo, creo que vengo ya un poco sabido de todas estas cosas, no es que haya encontrado algo nuevo, sí que me ha dado un poco más de tiempo para de repente enfocarme un poco en los proyectos que tenía para el futuro, para empezar a trabajarlos un poco.

Mar Flores "no da crédito" ante el éxito de su hijo. Redes sociales

La última vez que le vimos tenía novia...

Con esta situación estamos cada uno en su casa, con su familia, yo por desgracia no tengo aquí a la familia pero es un momento para pasar en casa, en familia y estar apoyado por la gente más íntima y más familiar.

¿Cómo está llevando ella la distancia?

Se lo tendríais que preguntar a ella.

¿La relación a distancia la llevan bien?

Sí, pero tampoco es que quiera hablar de este tema.

Toy Boy se está convirtiendo en un éxito.

Sí, estoy que no doy crédito, mi primer proyecto y que de repente sea un bombazo internacional pues es una locura, estoy superfeliz, supercontento, no doy crédito a las redes sociales, a todas las cosas que escribe la gente a todo lo que comparten, todos los clubs de fans, me alegro mucho de que se haya podido ver por lo menos ese trabajo que me ha costado tanto preparar.

Carlo Costanzia está triunfando con 'Toy Boy'. Atresmedia

Es su primer trabajo como actor, y además haciendo de stripper.

Sí, desde luego es un papel bastante completo. Tiene de todo, ya no se me hace tan raro. Cuando empecé a rodar se me hacía raro, pero la verdad es que estoy muy contento de mi trabajo y encantado de que la gente lo vea y lo aprecie.

¿Qué le ha dicho su madre?

Mi madre no da crédito, no tanto por el tema del cuerpo, al final tampoco hemos enseñado demasiado, estábamos en bañador. Ella lo que está también es flipando, no da crédito del boom que ha tenido esto en Netflix y de la cantidad de gente que está empezando a seguirme, escribirme, le escriben a ella también para decirle cosas, está muy contenta y muy orgullosa.

¿Le pidió consejo?

La verdad es que en concreto con respecto al éxito no es que me haya dado ningún consejo, he nacido un poco en esto. No por mi parte pero sí que he vivido mucho esto por su parte, sé un poco como llevarlo. No me esperaba que fuera a tener tanto éxito Toy Boy ni mucho menos pero es de agradecer sobre todo cómo lo está tomando la gente, cómo interactúan conmigo, me piden fotos...

Hasta ahora había vivido el éxito, pero no por su parte, ¿le ha impactado este mundo?

No hay nada que me haya sorprendido, no hay nada que no me esperaba, tampoco es que haya metido la cabeza completamente en esto, simplemente he hecho una parte en una serie dónde he tenido que interpretar una persona, no me he explayado mucho, no voy a la tele, nada. En ese sentido el background de la prensa rosa no lo he vivido ni lo quiero vivir pero sí que es verdad que todo lo que hay detrás de una producción como la de Toy Boy y ver toda la gente que hay detrás y todo el trabajo que eso conlleva más allá del trabajo que hay delante de cámara para un actor, ha sido increíble. Ha sido una experiencia genial.

El actor hace de 'stripper' en la serie. Atresmedia

Una vez que se ha lanzado a la piscina como actor, ¿qué le gustaría hacer?

Me gustaría interpretar otro papel, decirte cuál te engañaría, como actor uno está con ganas de coger propuestas, de meterse en un personaje que a lo mejor como en el caso de Jairo se aleje mucho de mi persona, que tenga que trabajar mucho en el personaje que creo que es lo que más puede disfrutar un actor. No sabría decirte un personaje en concreto, estaría encantado de coger cualquier proyecto interesante.

¿Es muy discreto en su vida?

Sí que es verdad que soy una persona que escucha bastante, bastante callada sobre todo cuando no conozco a la persona. Cuando conozco un poco más a la gente, me voy soltando, voy haciendo alguna bromita y voy enseñando un poco mi yo más gracioso pero sí que es verdad que a lo mejor en el primer impacto suelo ser más introvertido, serio y observador, a la expectativa de ver cómo es la otra persona.

