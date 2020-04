Teresa Baca, de Tamara Falcó: "Son momentos difíciles y hay que rezar mucho"

Igual que el resto de españoles, Teresa Baca ha visto como su agenda frenaba en seco en consecuencia de la grave crisis por el coronavirus. Pero la modelo prefiere centrarse en el lado positivo de esta extraña experiencia y valora el tiempo con sus seres queridos.

Aunque Baca extraña no poder apoyar a sus amigos ante los momentos difíciles, como es el caso de Tamara Falcó, quien se despidió de su padre por culpa del COVID-19.

¿Cómo estás llevando este confinamiento?

Mejor de lo que pensaba, poco a poco, viviendo el día, esto es una carrera de fondo y al final tenemos que vivir un día más un día menos, sobre todo porque hay que ser responsables y cuando volvamos trabajar mucho más, reinventarnos y ayudar entre todos a todos para que salga la economía fuerte y para adelante.

¿Cuál está siendo tu rutina, en qué ha cambiado?

Ha cambiado en que ahora sí que tengo que tener un horario bastante estricto porque me ayuda muchísimo, no puedo salir de casa e intento hacer ejercicio desde que me levanto, desayuno, me pongo a hacer ejercicio a la azotea y luego después de una hora de ejercicio me pongo a trabajar y por la tarde la dedico a cuidarme. No puedo ir a la peluquería y mi peluquera me da trucos, no sabemos cuántos días vamos a estar y el pelo sufre mucho. Intento cuidarme mucho el pelo, tratamientos de belleza y dejarme un tiempo para mí porque es importante, a mí me sirve arreglarme y no quedarme con la ropa de gimnasia todo el día. Maquillarme, sentirme bien, aunque no vaya a salir de casa me hace cambiar el chip, se me hace más llevadero.

En la presentación de 'El Cascanueces' en el teatro Real de Madrid. Gtres

¿Qué es lo que más te está costando?

Me está costando la incertidumbre, normalmente tengo días buenos, me pongo además temas de música que me venga arriba y la verdad es que lo más difícil es no ver a la gente que quiero, es saber que están pasándolo mal mucha gente que quiero, que están hospitalizados o están pasando una situación difícil y no poder estar ahí dándoles un abrazo.

¿Con quién estas pasando este confinamiento?

Me cogió que había nacido mi sobrina Mencía y estoy con mi madre y con mi hermana y la verdad es que muy bien, no estoy sola. Lo estoy llevando bien, estar en familia ayuda a valorar un poco lo que tenemos, yo tengo un trabajo que estoy todo el día cogiendo aviones, trabajando con eventos, mi vida va muy rápido y me ha hecho valorar un poco el tema de estar tranquila y dedicarle tiempo a mi familia. Hacía tiempo que con convivía tanto con mi madre, estoy valorando esas pequeñas cosas que las dábamos por hecho.

Tu amiga Nieves Álvarez también ha tenido un cumpleaños diferente.

Sí, pero también lo ha disfrutado, creo que los Aries son muy positivos y hay que buscar la parte buena y Nieves que es tan agradecida pues al final lo ha disfrutado en familia, muchas veces nos ha tocado trabajar en otro país y separados de la familia, vamos a buscar la parte positiva. Todos los cumpleaños de amigos los celebraremos cuando se acabe esto. El mío supongo que caerá en confinamiento, no lo sabemos y el de Naty Abascal, los Aries tenemos que dejar para más adelante la celebración.

Esto está acabando con la vida de muchas personas, también con el padre de Tamara Falcó, le habrás mandado condolencias.

Si, son momentos difíciles y hay que rezar mucho, dar todo el cariño a todas esas personas que lo están pasando mal y es muy delicada la situación.

También el mundo del deporte está sufriendo este devastador virus, Pepe Reina ha estallado en las redes, dijo que estuvo 25 minutos sin respiración.

Sí, los futbolistas están viviendo una crisis que históricamente nunca ha pasado y más en el fútbol y en el deporte, se han aplazado los juegos olímpicos, se han suspendido cosas, no se sabe qué pasará con la Liga, está la situación bastante delicada, también los clubes con los ERTES, al final están todos los futbolistas dando su opinión y cómo se sienten. Pepe Reina parece que tuvo síntomas pero al final está bien, las redes sociales son una vía para que cada uno se pueda expresar.

Teresa Baca junto a su amiga Nieves Álvarez. Gtres

Pepe Reina ha estallado contra el gobierno, ¿le entiendes?

Yo en esas cosas no me meto, esto es un país libre, que cada uno exprese lo que quiera, a mí me gusta más hablar del deporte que de política. Yo prefiero hablar de lo que sé que es el deporte.

Rafa Nadal también está siendo muy aplaudido por su labor que está haciendo, todo lo que está ayudando.

Pues sí, la verdad es que Pau Gasol y Rafa Nadal han hecho una iniciativa buenísima que me está sorprendiendo muchísimo para bien la parte tan generosa de los deportistas. Yo estoy enamorada del deporte por los valores que trasmite, en el campo y en el juego, trasmiten unos valores de generosidad y de equipo en esta situación tan dramática que estamos viviendo y esa iniciativa de cada deportista apoyar y poner su granito de arena. Todo el mundo está muy activo y yo todo el mundo que me pide ayuda para difundir cualquier cosa ahí estoy para lo que necesiten.

Ona Carbonell también del mundo del deporte se va a convertir en mamá, imagino que muy feliz.

Pues sí, todas esas noticias alegran muchísimo en la situación que estamos, empezamos a valorar esas grandes noticias como es tener un bebé, me alegro, ya le di la enhorabuena.

La modelo disfrutando del Masters Series de Madrid en 2018. Gtres

